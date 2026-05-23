VOLEIBOL
Jessica Akamere la nueva pareja de Laura Suárez en el centro de la red del Olímpico
El Emalsa Gran Canaria arranca la reconstrucción de su equipo confirmando a dos centrales, con la renovación de la cubana y el fichaje de la ilerdense
El nuevo proyecto del Emalsa Gran Canaria en el segundo año de Juan Diego García al frente del banquillo se ha iniciado con la confirmación de dos nombres propios, ambas centrales. A la renovación de la cubana Laura Suárez se suma el fichaje de la joven ilerdense de 20 años Jessica Akamere, que cambia de isla, tras jugar el curso pasado en el CV Haris.
A sus 27 años Laura Suárez se ha convertido en uno de los pilares del Olímpico y una de las mejores centrales de la Liga Iberdrola. Tras su renovación cumplirá su quinta temporada consecutiva en el conjunto amarillo, con el que ha sumado dos Ligas Iberdrola, una Copa de la Reina, una Supercopa de España y una Copa Ibérica. Con su presencia las grancanarias se aseguran la presencia en el centro de la red de una de las mejores bloqueadoras y atacantes del campeonato.
Internacional con España y pasado en el Haris
Compartiendo posición con la cubana estará en esta ocasión una de las centrales jóvenes más prometedoras del voleibol femenino nacional, Jessica Akamere, que aportará centímetros (1,87 metros) y capacidad de bloqueo por el centro. Formada en la concentración permanente de la selección española en Soria, prosiguió su formación durante dos temporadas en el Arenal Emevé, antes de explotar el curso pasado como una de las mejores centrales nacionales en las filas del vecino CV Haris.
Capitana canterana
Junto a Suárez y Akamere continuará también la receptora gallega Jessica Goyanes, la canterana del Olímpico que recoge el testigo de Saray Manzano como capitana a sus 18 años.
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