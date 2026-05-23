Un Luis Monzón dominador cumple con los pronósticos y se adjudica el Rally Isla de Gran Canaria

Luis Monzón y José Carlos Déniz conquistaron la segunda victoria de la temporada a los mandos de su nueva montura, el Toyota GR Yaris Rally2. El piloto satauteño se impuso en la 65º edición del Rally Isla de Gran Canaria, la tercera cita del Campeonato BP de Las Palmas. La segunda plaza del podio se decantó por tres segundos a favor de Raúl Quesada y Daniel Sosa, con el Hyundai i20 Rally2, que terminaban a 15.3 segundos, siendo terceros Benjamín Avella y Agustín Alemán a los mandos de un Alpine A110 RGT+, a 18.4 segundos del primer clasificado.

Bajo un calor infernal se disputaban los seis tramos de una jornada en la que Monzón, quien firmaba su octavo triunfo en el decano, lograba marcar el mejor crono en cinco de ellos. El scratch restante del día correspondía a Quesada, mientras que Avella se hacía con el del tramo espectáculo de San Lorenzo, celebrado el viernes.

El satauteño se ponían en cabeza desde el inicio para no abandonar esa privilegiada posición hasta la meta. Pero no todo no fueron alegrías para el equipo de Lopesan, dado que durante gran parte de la prueba arrastró problemas con la válvula pop-off, que le restaba rendimiento al coche y motivaba preocupación. Una vez pasaba por la asistencia, su equipo técnico solventaba los fallos electrónicos.

Impecable la actuación de Raúl Quesada, que arriesgaba constantemente para defender una segunda plaza por la que también luchaban Benjamín Avella y la formación Yoday Betancor-Pedro Viera. Y lo lograba; subía al segundo escalón del podio encontrando un buen feeling con su montura y aprovechando las excelentes prestaciones de los neumáticos.

Avella, por su parte, cedía la primera plaza lograda en la especial de San Lorenzo del viernes, donde superaron a Monzón por una décima. El piloto del Alpine A110 RGT+ no tuvo una segunda jornada afortunada, dado que problemas de frenos no le dejaron sacar todo el potencial a su vehículo.

Mientras, Betancor, en su segunda participación con el Hyundai i20N, finalizaba en la cuarta plaza a 1:11.2 del vencedor. El lanzaroteño, que se ha ido adaptando con solvencia a su Rally2, se proclamaba vencedor del trofeo de Promoción FALP.

Eduardo Viera / Motoractualidad.es

Los trompos de Ayoze Benítez

Ayoze Benítez y Patricia González, con el Porsche 911-997 GT3 Cup Rally 2010, pagaban caros los múltiples trompos que protagonizaron tanto en el tramo de San Lorenzo como en los de la segunda etapa, dejándose un buen puñado de segundos; finalmente se hacían con la quinta plaza, a 1:51.3.

Alejandro Martín y Cristina Cazorla, con el Peugeot 208 Rally4, terminaban sextos a 2:19.4, seguidos de Jesús Rodríguez y Víctor García, con EVO-IX, séptimos a 3:28.9, superando en 44.6 segundos al equipo formado por Antonio Estalella y Pepo Batista (Toyota GR Yaris N4), octavo a 4:13.5. Tato Suárez y María González (Ford Escort MKII RS 2000) acabaron novenos a 4:36.6, siendo los vencedores entre los clásicos. Mario Déniz y Naira Rodríguez (Peugeot 106 S16) cerraban el top 10 a 4:40.2; lideraban la Copa Faroga 1.6, cediendo 3.6 segundos con respecto a Tato Suárez. Por su parte, la familia Afonso tenía un rally desafortunado. Toni, junto Jonay Miranda en el EVO-IX, abandonaba por problemas mecánicos, siguiendo el mismo camino su padre Antonio, con el EVO-X, con problemas con la caja de cambios.

En la Copa Toyota Enma 2RM Servicios, la primera posición recaía en el teldense Acorán Navarro y Omar Godinho (Toyota Yaris TS), quienes tras una remontada espectacular para contrarrestar los 30 segundos de penalización lograban superar en ocho segundos a la dupla Samuel Castellano-África Falcón y en 58.9 a la formación Basilio Hernández-Iban Santana.

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En el apartado de regularidad sport, la victoria se la adjudicaron José Juan Díaz y José Díaz (BMW 323 E21), con 93.7 puntos de penalización, mientras que en regularidad la primera posición la conquistaban Jorge Luján y Alberto Alvarado con el BMW 318 E21, con 156 puntos de penalización. n La dura jornada de calor pasó factura a las mecánicas, con numerosas bajas por averías.