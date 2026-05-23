Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización de migrantesTerremoto Gran CanariaUD Las Palmas Jonathan VieraPersecución en Las Palmas de Gran CanariaLoteríasBarrios de Las Palmas de Gran Canaria
instagramlinkedin

El Molina Sport se adjudica a lo grande su sexta Liga Élite de hockey línea

Los grancanarios vapulearon al Arona Tenerife Guanches en el segundo partido de la final (12-3)

Sexta Liga Élite de hockey línea para el Molina Sport

Sexta Liga Élite de hockey línea para el Molina Sport

Ver galería

Sexta Liga Élite de hockey línea para el Molina Sport / La Provincia

V. P.

Las Palmas de Gran Canaria

El Molina Sport no tardaba en dar un golpe en la mesa en el segundo encuentro de la primera final de la historia de la Liga Élite que se saldaba con un derbi canario. Unos segundos tardaba Chuck Baldwin en perforar la meta tinerfeña defendida por Raúl Aymerich, tras recoger un certero pase de Kevin Mooney.

El Guanches reaccionaba casi de inmediato en una combinación entre Asier Gayoso y Marek Loskot, que batía a Javier Tordera. Sin embargo, la escuadra grancanaria respondía a la afrenta tinerfeña con un nuevo tanto de Kevin Mooney que les devolvía la ventaja y la tranquilidad.

El juego se serenaba hasta que un nuevo arreón de los amarillos en la recta final de la primera parte derivaba en cinco nuevos goles que dejaban herido de muerte al Guanches que llegaba tocado al descanso con un 7-1 en el luminoso.

En el reinicio del juego los grancanarios mataban el partido con tres nuevos tantos de Kevin Mooney, Chuck Baldwin y Mario Diez para asegurar en sus primeros compases un nuevo título liguero (10-1).

Noticias relacionadas y más

Los tinerfeños tiraban de orgullo para recortar distancias con dos nuevos tantos, pero la última palabra la daban Jan Andrysek y Alex Pérez colocando el definitivo 12-3 que certificaba su sexto entorchado liguero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un terremoto se siente en distintos municipios de Gran Canaria
  2. La Guardia Civil intensifica la vigilancia en el puerto de Agaete en los vehículos hacia Tenerife para evitar el desplazamiento de culebras reales y ardillas
  3. Seis corredores renuncian a la Transvulcania para salvar la vida de un atleta con hipotermia en plena cumbre de La Palma
  4. La OCU analiza 29 protectores solares SPF 50 y advierte de deficiencias en una crema infantil
  5. Fin al culebrón Viera: deja la UD Las Palmas en junio y seguirá en activo
  6. El primer premio de la Lotería Nacional deja parte de su fortuna en Gran Canaria
  7. Casi 59.000 euros anuales de sueldo: el Puerto de Las Palmas busca un jefe para su unidad de medioambiente
  8. Directo | Última hora y todas las noticias del terremoto en Gran Canaria

El Molina Sport se adjudica a lo grande su sexta Liga Élite de hockey línea

El Molina Sport se adjudica a lo grande su sexta Liga Élite de hockey línea

Sexta Liga Élite de hockey línea para el Molina Sport

Sexta Liga Élite de hockey línea para el Molina Sport

Un turismo pierde el control y da varias vueltas de campana en el túnel El Lechugal, en Mogán

Un turismo pierde el control y da varias vueltas de campana en el túnel El Lechugal, en Mogán

Vuelco de un coche en el túnel El Lechugal, en Mogán

Previa UD Las Palmas-Zaragoza: Último baile liguero de Viera en el Gran Canaria y una extremaunción

Previa UD Las Palmas-Zaragoza: Último baile liguero de Viera en el Gran Canaria y una extremaunción

Herido de carácter grave un conductor que volcó tras salirse de la vía en San Bartolomé de Tirajana

Herido de carácter grave un conductor que volcó tras salirse de la vía en San Bartolomé de Tirajana

Juegos de guerra en Las Palmas de Gran Canaria: niños y no tan niños disfrutan disparando metralletas, pilotando un F18 y subiendo a helicópteros y carros de combate

Juegos de guerra en Las Palmas de Gran Canaria: niños y no tan niños disfrutan disparando metralletas, pilotando un F18 y subiendo a helicópteros y carros de combate

Al CB Gran Canaria ya sólo le queda rezar para salvar la categoría (80-87)

Al CB Gran Canaria ya sólo le queda rezar para salvar la categoría (80-87)
Tracking Pixel Contents