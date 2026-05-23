El Molina Sport se adjudica a lo grande su sexta Liga Élite de hockey línea

El Molina Sport no tardaba en dar un golpe en la mesa en el segundo encuentro de la primera final de la historia de la Liga Élite que se saldaba con un derbi canario. Unos segundos tardaba Chuck Baldwin en perforar la meta tinerfeña defendida por Raúl Aymerich, tras recoger un certero pase de Kevin Mooney.

El Guanches reaccionaba casi de inmediato en una combinación entre Asier Gayoso y Marek Loskot, que batía a Javier Tordera. Sin embargo, la escuadra grancanaria respondía a la afrenta tinerfeña con un nuevo tanto de Kevin Mooney que les devolvía la ventaja y la tranquilidad.

El juego se serenaba hasta que un nuevo arreón de los amarillos en la recta final de la primera parte derivaba en cinco nuevos goles que dejaban herido de muerte al Guanches que llegaba tocado al descanso con un 7-1 en el luminoso.

En el reinicio del juego los grancanarios mataban el partido con tres nuevos tantos de Kevin Mooney, Chuck Baldwin y Mario Diez para asegurar en sus primeros compases un nuevo título liguero (10-1).

Los tinerfeños tiraban de orgullo para recortar distancias con dos nuevos tantos, pero la última palabra la daban Jan Andrysek y Alex Pérez colocando el definitivo 12-3 que certificaba su sexto entorchado liguero.