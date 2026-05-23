Sam Laidlow y Lucy Charles se coronan en una épica 34ª edición del Club La Santa IRONMAN Lanzarote

Sam Laidlow y Lucy Charles se alzaron este sábado con la victoria en la 34ª edición del Club La Santa IRONMAN Lanzarote, imponiéndose en una de las pruebas más exigentes del circuito internacional con tiempos de 08:03:40 y 09:15:39, respectivamente. Un año más, Puerto del Carmen vibró con el triatlón más exigente del mundo, donde la élite internacional y centenares de aficionados se reúnen para probar las condiciones tan particulares de la isla.

La competición comenzó a las 7:00 hora local con el segmento de natación en Playa Grande. Tras las dos vueltas al circuito en la playa, el francés Sam Laidlow lideró la prueba masculina desde el principio, saliendo en primer lugar del agua con menos de un minuto de ventaja sobre Niek Heldoorn y Dylan Magnien. En categoría femenina, Lucy Charles-Barclay empezaba a cimentar su dominio y marcó el mejor tiempo en estos 3,8 kilómetros a nado, con Stephanie Clutterbuck y Molly Savill a más de tres minutos de diferencia al salir del agua.

El complejo recorrido ciclista, de 180,2 kilómetros, pasó por enclaves icónicos de Lanzarote como el Parque Nacional de Timanfaya, La Geria o el Mirador del Río. A partir de este segmento, la carrera masculina se convirtió en un duelo muy igualado entre varios triatletas, que se fueron alternando en el liderato. Sam Laidlow llegó en primera posición con sus compatriotas Damien Le Mesnager y Leon Chevalier por detrás. Por su parte, Lucy Charles seguía dominando la prueba femenina. Por detrás, la suiza Nina Derron y la británica Rebecca Anderbury adelantaron posiciones y rodaron en segunda y tercera posición, respectivamente.

De izquierda a derecha, Nina Derron, Lucy Charles y Nikita Paskiewiez / LP/DLP

El colofón de los 42,2 kilómetros finales de carrera a pie del Club La Santa IRONMAN Lanzarote determinaron la clasificación final. En categoría masculina, la carrera fue espectacular y emocionante hasta el final. Sam Laidlow se mantuvo liderando la carrera, con ocho minutos de ventaja sobre el alemán Patrick Lange, que terminó en segunda posición, y de Jordi Montraveta, que completó el podio. Por su parte, Lucy Charles culminó una carrera casi perfecta y se impuso en meta, con más de 25 minutos de ventaja sobre la suiza Nina Derron y la francesa Nikita Paskiewiez, que completaron el podio femenino.

El evento contó con la participación de más de 1.400 triatletas de más de 61 nacionalidades distintas. La edición de 2026, la 34ª en la historia del evento IRONMAN más longevo de Europa, ha sido la última en la que Club La Santa ejercerá de organizador.

Como es habitual, también se celebró una nueva edición de IRONKIDS Lanzarote, la versión infantil del IRONMAN que reunió a más de 170 niños y niñas en un ambiente festivo y familiar. La prueba, no competitiva, busca fomentar el deporte, la convivencia y los valores del esfuerzo desde edades tempranas. Todos los jóvenes participantes vivieron una jornada inolvidable en las calles de Puerto del Carmen, animados por el mismo espíritu que define al IRONMAN Lanzarote.

El Club La Santa IRONMAN Lanzarote cuenta con el respaldo del Cabildo de Lanzarote, Lanzarote Sports Destination y los ayuntamientos locales, consolidando a la isla como un referente mundial del triatlón y el turismo deportivo.

RESULTADOS:

HOMBRES:

SAM LAIDLOW (FRA) – 08:03:40 PATRICK LANGE (GER) – +8:48 JORDI MONTRAVETA (ESP) – +12:35

MUJERES:

Noticias relacionadas