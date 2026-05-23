El Spar Guerra del Río marca el mejor tiempo y avanzan ocho botes en la primera eliminatoria del Torneo Fundación La Caja de Canarias

La bahía de Las Palmas de Gran Canaria acogió este sábado la primera eliminatoria del Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias, la competición del "ko" de la Vela Latina Canaria, en la que los botes con peores tiempos van quedando eliminados progresivamente en cada regata hasta alcanzar la gran final.

Con viento de 16 nudos y dirección 350º, que fue perdiendo intensidad con el paso de la tarde, la jornada estuvo marcada por varias incidencias importantes, entre ellas dos trabucadas y la rotura de un palo, circunstancias que terminaron decidiendo buena parte de los eliminados de esta primera fase.

El Spar Guerra del Río, patroneado por Gary Chocho, firmó el mejor tiempo de la jornada con un registro de 1:04:56. Aunque en esta competición el principal objetivo no es ganar la regata sino evitar quedar eliminado, el Guerra volvió a demostrar su potencial en una prueba rápida y muy exigente.

La lucha por el liderato de la regata estuvo protagonizada especialmente por el Hospital La Paloma Pueblo Guanche de Oliver Bravo de Laguna y el Villa de Agüimes Ybarra de Alejandro Rodríguez. Ambos mantuvieron una bonita pugna durante buena parte del recorrido por la bahía capitalina, finalizando el Pueblo Guanche con un tiempo de 1:05:06 y el Agüimes con 1:05:47.

También firmaron grandes prestaciones el Portuarios Puertos de Las Palmas de Alejandro Barrera, que completó el recorrido en 1:05:16, y el Viajes Insular Arenales Canaluz de Javier Barreto, que paró el crono en 1:05:18, confirmando ambos el gran inicio de temporada que vienen realizando.

El Minerva Idamar Atlantic, patroneado por Israel Cabrera, logró clasificarse igualmente para la siguiente ronda con un tiempo de 1:05:47, mientras que el Disa Roque Nublo ULPGC de Orlando Umpiérrez detuvo el reloj en 1:08:27 y el Chacalote Comercial Sanrob de Adrián Morales en 1:08:46, logrando ambos mantenerse en competición.

La regata estuvo especialmente condicionada por las incidencias sufridas por varios botes. El Porteño Siscocan Cervezas Pio Pio, patroneado por Kike Boissier, tuvo que retirarse poco después de la salida tras trabucar cuando intentaba realizar la primera virada. También quedó fuera de competición el Villa de Teror Munchitos de Gustavo del Castillo, que sufrió la rotura del palo a la altura de Cardoso cuando navegaba con opciones de clasificación.

La tercera retirada correspondió al Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes de Aday Ramírez, que trabucó a la altura de San Cristóbal y no pudo completar el recorrido.

De esta manera, Hospital La Paloma Pueblo Guanche, Villa de Agüimes Ybarra, Viajes Insular Arenales Canaluz, Chacalote Comercial Sanrob, Minerva Idamar Atlantic, Disa Roque Nublo ULPGC, Portuarios Puertos de Las Palmas y Spar Guerra del Río avanzan a la segunda eliminatoria del Torneo Fundación La Caja de Canarias, mientras que Porteño Siscocan Cervezas Pio Pio, Villa de Teror Munchitos y Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes quedan eliminados.

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La actividad continuará este domingo 24 de mayo con la celebración del Encuentro de Botes y Barquillos de Vela Latina Canaria, una cita especial enmarcada en la Semana de Juegos y Deportes Tradicionales de Canarias. La jornada reunirá en la bahía capitalina a los barquillos lanzaroteños Graciosero Líneas Romero, Puerto del Arrecife y Volcán de Timanfaya junto a los botes Portuarios Puertos de Las Palmas, Villa de Agüimes Ybarra, Disa Roque Nublo ULPGC, Villa de Teror Munchitos y Chacalote Comercial Sanrob, en una iniciativa organizada por la Federación Canaria de Barquillos de Vela Latina y la Federación de Vela Latina Canaria de Botes con la colaboración del Gobierno de Canarias.