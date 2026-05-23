El tenis playa mundial corona este domingo a sus campeones en Las Canteras

El Sand Series Classic ITF BeachTennis Gran Canaria 2026 ya tiene finalistas. Las parejas formadas por Mattia Spotto y Nicolas Gianotti [1] y Antomi Ramos y Niccolo Gasparri [4], en categoría masculina, y Patricia Díaz y Rafaella Miiller [5] y Veronica Casadei y Ariadna Costa [4], en la femenina, disputarán este domingo las grandes finales sobre la arena de Las Canteras.

La cita arrancará a partir de las 12:00 horas con la final femenina, mientras que la masculina se celebrará desde las 13:30 horas. A continuación tendrá lugar la ceremonia de entrega de trofeos. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

El grancanario Antomi Ramos volverá a ser uno de los grandes protagonistas del torneo. El jugador isleño se planta en la final de dobles después de haberse proclamado campeón tanto en la categoría individual como en la mixta, completando así una actuación sobresaliente en esta edición.

La jornada comenzó temprano con la disputa de los cuartos de final, en un ambiente de gradas animadas y mucho espectáculo sobre la arena. En la categoría femenina saltó la sorpresa, ya que las dos primeras parejas favoritas quedaron eliminadas tras dos encuentros muy igualados que se resolvieron en el súper tie break, una muestra del enorme nivel del cuadro en esta edición. Sophia Chow y Vitoria Marchezini [#1] cayeron ante Díaz-Miiller [#5], mientras que Giulia Gasparri y Nini Valentinni dijeron adiós al torneo frente a sus compatriotas Giusti-Nobile [#7].

En la categoría masculina, los terceros cabezas de serie, Giovanni Cariani y Daniel Mola, también se quedaron fuera del cuadro al perder ante unos sólidos Ballerini-Barros por 6-3 y 6-4. De mucho nivel fue igualmente el partido que clasificó al grancanario Antomi Ramos y al italiano Niccolo Gasparri, que se impusieron a Andre Baran y Michelle Cappelletti por un disputado 7-5 y 6-3.

Con las semifinales llegó la emoción a la pista central. En el primer duelo femenino, la venezolana Patricia Díaz y la brasileña Rafaella Miiller se midieron a las rusas Elizaveta Kudinova y Anastasiia Semenova. La experiencia de las primeras les permitió anotarse el primer set con comodidad por 6-2. Las rusas, sin embargo, no dieron el partido por perdido y elevaron el nivel en una segunda manga marcada por puntos muy disputados y golpes de enorme calidad. Aun así, Díaz y Miiller volvieron a imponerse para sellar su pase a la final.

La otra semifinal femenina confirmó el gran momento de Ariadna Costa, única española invicta en el cuadro, y de su compañera, la italiana Veronica Casadei. Ambas resolvieron su partido con autoridad ante las italianas Greta Giusti y Nicole Nobile, a las que derrotaron por 6-3 y 6-2.

En el cuadro masculino, los grandes favoritos, Mattia Spotto y Nicolas Gianotti, números 1 y 2 del mundo respectivamente, se enfrentaron a la pareja revelación del torneo, los brasileños Davi Ballerini y Henrique Barros. El encuentro fue vibrante hasta el último punto, con una decena de puntos de oro y dos parejas muy igualadas sobre la arena. Los números 1 acabaron imponiendo su jerarquía con un doble 6-4.

La segunda semifinal masculina fue un auténtico duelo de titanes. El italiano Niccolo Gasparri y el grancanario Antomi Ramos se enfrentaron a la pareja italo-brasileña formada por Felipe Cogo Loch y Gabriele Gini en un partido que, por intensidad y nivel competitivo, tuvo aroma de final anticipada.

El primer set estuvo marcado por los puntos de oro, las dejadas sorprendentes y los saques de alto voltaje. La manga se decidió en el tie break, donde Gasparri y Ramos protagonizaron una gran remontada tras verse 0-5 abajo. En el segundo set se mantuvo la igualdad máxima, con juegos muy ajustados y puntos prácticamente a la zaga. De nuevo, el tie break decidió el parcial y volvió a caer del lado de Gasparri y Ramos, que cerraron el partido por 7-6 (8) y 7-6 (4).

Este domingo, la arena de Las Canteras vivirá el desenlace del Sand Series Classic ITF BeachTennis Gran Canaria 2026, con las mejores parejas del torneo peleando por los títulos en una jornada que promete espectáculo, emoción y tenis playa de primer nivel.