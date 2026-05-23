Zebenzui Ruiz claudica a los puntos por decisión unánime ante Kris Moutinho en el Wow 30 de Lisboa

Zebenzui Ruiz no pudo reencontrarse con la victoria en el primer evento internacional de Wow que se celebró esta noche en Lisboa, en el combate coestelar de la velada, tras arrancar con fuerza en el primer asalto, terminó cediendo en los dos siguientes para terminar perdiendo por decisión unánime de los jueces.

En medio de una gran expectación saltaban a la jaula el grancanario Zenbenzui La Roca Ruiz y el luso de ascendencia norteamericana Kris Moutinho en la pelea coestelar del Wow 30 de Lisboa, con un límite pactado de 68 kilos.

Comienzo prometedor de 'Zeben'

Zeben comenzaba con el pateo duro abajo para salvar la guardia zurda de su rival. El grancanario se mostraba más activo con un buen stricking ante Moutinho que permanecía a la espera.

El peleador del Fight Club Arucas conseguía llevar el combate al suelo tras derribar al portugués, mostrando su fuerza ante un Kris Moutinho que se intentaba levantar, logrando ponerse de pie a falta de dos minutos para el final del primer asalto.

Ruiz volvía a derribar a su rival, conectando varios golpes sobre el rostro del portugués, que no podía evitar el dominio de La Roca, que empujaba a su rival contra la verja con la cabeza, dejándole bastante magullado y con un corte en el codo.

Enrique Wasabi en la esquina daba ánimos a su pupilo en el descanso entre asaltos.

Reacción del portugués

El público apretaba en favor de su peleador. Moutinho intentaba patear al grancanario y lograba presionar contra la jaula a Zeben, que parecía tener controlada la situación, saliendo del apuro para comentar varios golpes certeros y controlados desde el stricking.

Kris Moutinho intentaba derribar sin éxito al canario, pero volvía a meterle presión contra la verja, cortándole el rostro al peleador isleño.

Zeben intentaba conectar varias rodillas antes de lanzarse para un intento de derribo sin éxito que daba paso a un intercambio de golpes en el que el portugués conectaba un rodillazo en salto.

Se llegaba al final del segundo acto con un probable empate ante ambos peleadores, tras la remontada de Kris Moutinho.

Se culmina la remontada

En el asalto definitivo el portugués perseguía al grancanario y le presionaba de nuevo contra la reja, conectando buenas manos. Respondía Zebenzui, pero en el agarre recibía un nuevo codazo del portugués.

Dos buenas manos de La Roca impactaban en el rostro de Moutinho, pero el luso encajaba los golpes a la perfección. Ambos intentaban derribar a su oponente, pero el portugués conectaba varios golpes, reaccionando Zeben con un codazo, en la recta final del asalto definitivo.

El árbitro les separaba para un final marcado por el stricking, siendo el canario el último en conectar varios golpes que complicaba la decisión final de los jueces, que finalmente se decantaban por darle el triunfo a los puntos por decisión unánime al portugués.