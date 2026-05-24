Casadei-Costa y Gianotti-Spoto conquistan el Sand Series Classic ITF BeachTennis Gran Canaria 2026

El Sand Series Classic ITF BeachTennis Gran Canaria 2026 ya tiene nuevos campeones. La pareja formada por la italiana Veronica Casadei y la catalana Ariadna Costa se impuso en la final femenina a Patricia Díaz y Rafaella Miiller por 6-2, 6-7 y 10-4, mientras que el francés Nicolas Gianotti y el italiano Mattia Spoto conquistaron el título masculino tras vencer al grancanario Antomi Ramos y al italiano Niccolo Gasparri por un doble 6-4.

La jornada arrancó con toda la emoción de la final femenina en una pista central con las gradas llenas. Frente a frente se situaban Casadei y Costa, cabezas de serie número cuatro y con la catalana como única española invicta en el cuadro, ante la venezolana Patricia Díaz y la brasileña Rafaella Miiller, quintas favoritas del torneo.

Ambas parejas llegaban a la final después de superar a rivales de enorme nivel, como las número uno del mundo, Sophia Chow y Vitoria Marchezini, o la dupla rusa formada por Kudinova y Semenova.

Casadei y Costa comenzaron el partido con una clara superioridad. Con boleas de infarto, saques demoledores y restos poderosos, se colocaron rápidamente con un 5-0 a favor. Díaz y Miiller intentaron reaccionar y recortar distancias, pero el primer set ya estaba encarrilado y terminó cayendo del lado de la pareja italo-española por 6-2.

Casadei y Costa resisten y levantan el título

El segundo set elevó todavía más la intensidad del encuentro. El público se puso en pie en numerosos puntos ante el nivel mostrado por ambas parejas, que intercambiaron golpes de gran potencia y mantuvieron la igualdad hasta el desenlace.

El parcial se resolvió en un ajustado tie break, que cayó del lado de Díaz y Miiller por 7-6 (7), forzando así el súper tie break definitivo. En ese último tramo, Casadei y Costa recuperaron el control del partido y sellaron la victoria para proclamarse campeonas del Sand Series Classic ITF BeachTennis Gran Canaria 2026.

Gianotti y Spoto imponen su ley

La final masculina reunía todos los ingredientes para un gran espectáculo. De un lado estaban los favoritos del cuadro, el italiano Mattia Spoto y el francés Nicolas Gianotti, números uno y dos del mundo. Del otro, la cuarta mejor pareja del torneo, integrada por el grancanario Antomi Ramos, que buscaba el título en casa, y el italiano Niccolo Gasparri.

El duelo fue una batalla de auténticos titanes. Las dos parejas exhibieron restos poderosos, aces y saques de máxima exigencia, en un partido marcado por la intensidad y la igualdad. El primer set se decantó a favor de Gianotti y Spoto por 6-4.

El segundo parcial siguió prácticamente el mismo guion. Ramos y Gasparri mantuvieron el pulso hasta el final, mientras el público vibraba con cada golpe y con varios juegos resueltos en punto de oro. Precisamente uno de esos puntos decisivos terminó dando el set, el partido y el título a Mattia Spoto y Nicolas Gianotti, que cerraron la final con otro 6-4.

Reconocimiento institucional y balance del torneo

Tras las finales, se celebró la ceremonia de entrega de trofeos, que contó con la presencia del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero; el representante de tenis playa de la Real Federación Española de Tenis, Carles Vicens; el presidente de la Federación Canaria de Tenis, José Sepúlveda; y los directores del Sand Series Classic ITF BeachTennis Gran Canaria 2026, Octavio Santana y Aroa Sánchez.

Aridany Romero destacó el trabajo de la organización, “que lleva años haciendo un magnífico trabajo, prueba de ello es esto que hemos vivido, un gran espectáculo deportivo en un entorno paradisíaco, nuestra joya de la corona, la playa de Las Canteras, explotando nuestra imagen deportivamente, exportando el destino ligado a un deporte de playa y con un nombre propio, un deportista de la isla que ha llegado hasta la final”.

Por su parte, Carles Vicens subrayó que “el Sand Series de Gran Canaria representa el mejor torneo de España, hacen un trabajo excelente y esto permite que vaya creciendo, que gane credibilidad entre las instituciones y que sea capaz de reunir a los mejores jugadores del mundo. Desde la Federación estamos muy contentos y agradecidos y sabemos que irá a más”.

El director del torneo, Octavio Santana, concluyó que “en este 2026 el Sand Series Gran Canaria Classic ha sido el más espectacular de su historia, con un crecimiento espectacular en muchos aspectos y duplicando la repercusión mundial, lo que supone grandes beneficios para la ciudad y para la isla”.

El Sand Series Classic ITF BeachTennis Gran Canaria 2026 está organizado por ApPROBA Tenis Playa y promovido por el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes y de Turismo de Gran Canaria; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Promoción de la Actividad Física y el Deporte y Turismo LPA; y el Gobierno de Canarias, a través de Promotur Turismo de Canarias.

El evento contó también con la colaboración de la Real Federación Española de Tenis, así como de Vision y Heroes como marcas oficiales de beachtennis profesional, además de otras entidades y firmas colaboradoras como la Federación Canaria de Tenis, Loype, Gelizia, Tirma, Schweppes, Azzure, Tropical sin filtro y Telpark.