El CN Las Palmas vive un Regional histórico

Con unas gradas llenas, más de 130 nadadores y nadadoras exhibieron un gran rendimiento en las instalaciones del CN Las Palmas con motivo de la celebración de la octava edición del Campeonato de Canarias Open Fundación DISA de natación adaptada. El campeonato regional superó las expectativas, consolidándose como una de las citas más importantes del calendario de deporte inclusivo.

Con más de 50 pruebas, en las piscinas del Julio Navarro hubo representación de todas las categorías de la Federación Canaria de Deportes para Personas con Discapacidad, desde la S1 a la S15 y de todas las categorías de discapacidades físicas, visuales e intelectuales, además de nadadores alevines con y sin discapacidades.

Entre los 130 competidores brillaba Adrián Santana Hernández, campeón del mundo S14 del CN Las Palmas, que encadenaba victorias en las pruebas de 100 metros braza, 200 libre y 200 estilos, haciendo pleno de medallas en una jornada donde se ha ganado el caluroso aplauso de la grada.

También destacaba Ivanosky Marichal, del club local, obteniendo la mayor puntuación del campeonato con la prueba de 400 metros libre, en la que se mostraba imbatible. Por su parte, Daniel Santana Sánchez, reciente medallista nacional de jóvenes promesas paralímpicas, firmó una emocionante victoria en la cita de los 100 metros mariposa.

Yolanda Marrero, nadadora del Atletas sin Fronteras, sobresalía por su victoria en 50 metros libre, donde se convertía en la más rápida de la modalidad femenina. Además, las medallistas nacionales María Isabel Morales Santana y Patricia Fernández Santana, del CN Las Palmas, también cumplieron con las expectativas, liderando las pruebas en modalidad crol.

Este Campeonato de Canarias Open Fundación DISA de natación adaptada, además del equipo anfitrión, contaba con representantes del Discarucas, Salinas, Cludeon y Atletas sin fronteras (Tenerife).

El viceconsejero de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, destacaba la «fantástica jornada» vivida con 130 deportistas, 105 de ellos con discapacidad en un ejemplo de «deporte inclusivo» que afianza el compromiso de que cualquier persona del Archipiélago «sienta que cada vez hay menos barreras para quien quiera practicar deporte».

Noticias relacionadas

La misma idea transmitía el presidente del CN Las Palmas, Rafael Henríquez, quien celebraba«la gran acogida de participación y de afición». El presidente de la Federación Canaria de los Deportes para Personas con Discapacidades, Juan Carlos Hernández, recalcó el éxito «de un campeonato realmente inclusivo, que ha contado con deportistas de alta competición». n