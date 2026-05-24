‘Porteño, ‘Villa de Teror’ y ‘San Cristóbal’, fuera

La bahía de Las Palmas de Gran Canaria acogió la primera eliminatoria del Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias de la Vela latina. La ronda inaugural de la competición del KO se cobró a tres víctimas: Porteño Siscocan Cervezas Pio Pio, Villa de Teror Munchitos y Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes.

El Spar Guerra del Río, patroneado por Gary Chocho, firmó el mejor tiempo de la jornada con un registro de 1h.04:56. Aunque en esta competición el principal objetivo no es ganar la regata sino evitar quedar eliminado, volvió a demostrar su potencial en una regata rápida y muy exigente.

La lucha por el liderato estuvo protagonizada especialmente por el Hospital La Paloma Pueblo Guanche de Oliver Bravo de Laguna y el Villa de Agüimes Ybarra de Alejandro Rodríguez. Mantuvieron una bonita pugna durante buena parte del recorrido, finalizando el bote del Barranquillo Don Zoilo con un crono de 1h.05:06 por el 1h.05:47 de su adversario.

También rendían a buen nivel el Portuarios Puertos de Las Palmas de Alejandro Barrera, que completó el recorrido en 1h.05:16, y el Viajes Insular Arenales Canaluz de Javier Barreto, que paró el crono en 1:05:18

El Minerva Idamar Atlantic, patroneado por Israel Cabrera, logró clasificarse igualmente para la siguiente ronda con un tiempo de 1h.05:47, mientras que el Disa Roque Nublo ULPGC de Orlando Umpiérrez detuvo el reloj en 1h.08:27 y el Chacalote Comercial Sanrob de Adrián Morales en 1h.08:46, logrando seguir en competición.

La regata estuvo especialmente condicionada por las incidencias sufridas por varios botes. El Porteño Siscocan Cervezas Pio Pio, patroneado por Kike Boissier, tuvo que retirarse poco después de la salida tras trabucar cuando intentaba realizar la primera virada. También quedó fuera de competición el Villa de Teror Munchitos de Gustavo del Castillo, que sufrió la rotura del palo a la altura de Cardoso cuando navegaba con opciones de clasificación. La tercera retirada correspondió al Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes de Aday Ramírez, que trabucó a la altura de San Cristóbal y no pudo acabar

Hoy, botes contra barquillos

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Para hoy (12.00 horas) está prevista la celebracion del encuentro de botes y barquillos de Vela latina, cita enmarcada en la Semana de Juegos y Deportes Tradicionales de Canarias. La jornada reúne a los barquillos lanzaroteños Graciosero Líneas Romero, Puerto del Arrecife y Volcán de Timanfaya junto a los botes Portuarios, Villa de Agüimes, Roque Nublo, Villa de Teror y Chacalote, en una iniciativa impulsada por las federaciones de ambas modalidades con la colaboración del Gobierno de Canarias.