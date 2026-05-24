El San Fernando y el Tamaraceite dan un paso más para lograr el ascenso a Segunda RFEF

La UD San Fernando y la UD Tamaraceite dan un paso más en su intento por ascender a Segunda RFEF después de solventar sus respectivas eliminatorias este mediodía. El conjunto entrenado por Juan Carlos Socorro sufrió un poco ante el San Mateo, aunque un tanto de Jeremi en el 96 evitó la prórroga y les dio el billete para continuar soñando (1-2).

Mientras tanto, el Tamara consiguió aguantar bien el 2-0 de la ida y, pese a ceder por 0-1, sigue adelante en su batalla por subir a la cuarta categoría del fútbol nacional. Con ese resultado, el cuadro dirigido por Iván Martín se vuelve a citar, como ya sucediera el año pasado, con los sureños en la final canaria, que cayó, precisamente, del lado del Sanfer.

Sufrir para seguir

El San Fernando sufrió, pero acabó pasando la primera eliminatoria de playoff ante el Panadería Pulido tras anotar un gol en el último suspiro (1-2). El San Mateo, que se adelantó pronto por medio de Ale Gemelo, apretó desde el inicio, mostrando más intensidad para acabar igualando el 0-2 desfavorable del duelo de ida al inicio de la segunda parte; tras el gol de Carlos Báez, el Sanfer se estiró y evitó la prórroga en la última acción del choque gracias a una acción de estrategia culminada por Jeremi.

El primer aviso serio lo dio, a los cinco minutos, Pipa, quien sacó una volea en el área que se marchó por encima del marco; sin embargo, el dominio inicial fue del Panadería Pulido, que mostró más intensidad y ejerció una presión alta para incomodar la salida de balón del cuadro sureño. Fruto de ese buen arranque llegó el 0-1 en el minuto 12, tras un centro de Azael en un saque de esquina que Ale Gemelo cabeceó picado a la red en el segundo palo.

Una primera mitad sin más goles

En los minutos posteriores al primer gol, el San Mateo siguió insistiendo y tuvo opciones para agrandar su renta, siendo las más destacadas un derribo sobre Sullivan en el área que el colegiado no interpretó como pena máxima y un posterior disparo de Vitolo que se marchó junto a la madera.

Con el transcurso del primer tiempo, el ritmo decayó y el San Fernando fue, paulatinamente, metiéndose en el partido, aprovechando el cansancio acumulado de su rival para tratar de hacer daño al contragolpe. Poco antes del descanso, Edu Salles tuvo la ocasión más clara para igualar, pero su testarazo se marchó por encima del marco y el 0-1 se mantuvo al término de la primera mitad.

En el 96 se acabó la eliminatoria

Los de Yoni Oujo volvieron a apretar al regreso de vestuarios y, a los cinco minutos de la reanudación, Carlos Báez hizo una pared con Ale Gemelo para acabar la acción con un tiro de puntera desde la frontal del área, que se coló junto a la base del poste.

A raíz del 0-2, Juan Carlos Socorro movió ficha y los suyos dieron un paso al frente, teniendo ocasiones claras por medio de Stephane y Pipa, sin éxito en la definición. Hasta que, en la última acción del choque, en el minuto 96, Pitu cabeceó un córner en el segundo palo hacia el lado contrario de la portería, donde apareció Jeremi para meter el pie y evitar la prórroga al establecer el definitivo 1-2.

Aguantar en La Palma

Imagen de la celebración de los jugadores del Tamaraceite tras ganar su eliminatoria ante el 'Mensa'. / UD Tamaraceite

El Tamaraceite hizo bueno el 2-0 de la ida para pasar de ronda pese a caer por la mínima en su visita al Mensajero (1-0). El cuadro mensajerista se recuperó del buen arranque del Tamara y llevó el peso del partido ante un rival bien plantado en el campo, que ejerció un juego más defensivo. El gol de penalti de Vianney, pasada la hora de juego, provocó que el conjunto palmero se volcara durante la recta final en busca de un gol que forzara la prórroga, que nunca llegó.

Salió algo dubitativo el combinado mensajerista, que se vio superado durante los primeros compases ante un cuadro grancanario bien plantado en el campo, que supo conservar la posesión, pero sin llegar a concretar aproximaciones claras al área local.

Aviso del 'Mensa'

Pese al buen inicio del Tamara, la primera llegada clara la tuvo el equipo rojinegro al cuarto de hora, tras un derribo de Alexis en el interior del área que el colegiado no interpretó como pena máxima; solo dos minutos después, Michael tuvo la primera ocasión mediante un golpeo que Galindo sacó junto a la escuadra.

Con el paso de los minutos, el dominio cambió de manos y el Tamaraceite ejerció un juego más defensivo, buscando contener a los de Cristian Pérez, que no supieron encontrar los espacios necesarios para hacer daño. Con un disparo de David Grande a la madera concluyó el primer tiempo.

Vianney da vida, pero resultó insuficiente

Tras el receso, el Mensajero siguió intentando llevar la iniciativa, pero con dificultades para superar la línea defensiva rival. Por su parte, los de Iván Martín esperaron su momento para atacar y tuvieron su primera ocasión por medio de Sergio Suárez, quien se topó con la buena intervención de Arellano.

Alrededor de la hora de juego, Michael y Cabezola perdonaron el 1-0, que finalmente llegó en el minuto 65 tras un penalti provocado por Alexis y transformado por Vianney. Poco después, Víctor pudo igualar la eliminatoria, pero no atinó con el remate libre de marca. El tramo final del choque transcurrió con el equipo palmero volcado sobre el marco visitante. Sin embargo, la zaga blanquiazul supo jugar a favor del tiempo y pausar el ritmo para conservar el resultado hasta el final, evitando así la prórroga y confirmando el pase a la final regional.