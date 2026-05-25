Canarias rinde honores al hexacampeón de la Liga Élite de hockey línea, el Molina Sport

El Gobierno de Canarias ha sido la primera de las instituciones públicas en agasajar al hexacampeón de la Liga Élite de hockey línea, el Molina Sport, que ha batido un nuevo récord nacional al conquistar su quinto entorchado liguero de forma consecutiva y el sexto de toda su historia, Además, en esta ocasión, su rival fue otro equipo canario, el Arona Tenerife Guanches, en la que ha sido la primera final canaria de la historia, que se decantó en favor del cuadro grancanario por un cómputo global en los dos partidos de 19-4.

La comitiva del campeón liguero fue recibida con honores en Presidencia del Gobierno por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; por el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez; por el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez y por el viceconsejero de Deportes, Ángel Sabroso.

La primera final liguera que se ha decidido con un derbi canario

Clavijo felicitó a los campeones y puso en valor que dos equipos canarios hayan disputado por primera vez la final por el título liguero, en una clara muestra del crecimiento del deporte del hockey línea en el Archipiélago, en lo que ha sido todo un hito en este deporte, en el que los tinerfeños han sustituido al tradicional Valladolid en la lucha por los títulos.

Por segundo curso consecutivo los amarillos han conseguido proclamarse campeones de la Liga Élite ganando todos los partidos disputados, tanto en la temporada regular como en el playoff.

Poli Suárez: "Alejandro Molina ha llevado al hockey línea canario a lo más alto"

Por su parte, Poli Suárez recordó a los presentes que el Molina Sport “es un equipo que nos ha dado a Canarias muchas alegrías, de 19 finales disputadas, 17 títulos han venido para nuestra tierra, que de la mano de una gran persona que ama este deporte y que lo ha dado todo por este equipo, no sólo como presidente y como entrenador, sino también como jugador, ha llevado al hockey línea canario a lo más alto no sólo de la liga nacional, sino también de la europea, convirtiéndose también en campeón de Europa, de la Copa del Rey y de la Liga Élite, en la que se enfrentó el pasado sábado a otro equipo canario, el Arona Guanches Tenerife que también ha hecho una buena temporada”. “Por lo tanto hay que reconocer el trabajo de esas mujeres y hombres en esos deportes mal llamados minoritarios, con menos seguidores y que nos están dando muchas satisfacciones y alegrías al deporte canario”, apuntó.

Suárez tuvo unas palabras cariñosas hacia la figura de Chuck Baldwin, quien anunció su retirada profesional a los 34 años, del que afirmó que “lo ha dado todo en estos siete años como jugador del Molina Sport”.

Alejandro Molina: "Parece que estamos tocados por una varita"

El presidente del hexacampeón liguero, Alejandro Molina, destacó que “llevamos una racha increíble de 19 finales en seis temporadas, en las que hemos conseguido 17 títulos, parece que estamos tocados por una varita”.

Tras dos temporadas en las que el equipo ha ganado todos los partidos de liga que ha disputado, con la marcha de Baldwin tocará reinventarse, a lo que el mandatario isleño respondió que “vamos a ver que pasa con el resto de la plantilla, estamos celebrando este título y después ya nos sentaremos a la mesa para empezar a planificar la próxima temporada, llevamos dos temporadas con el mismo grupo, hemos jugado 57 partidos oficiales de los que hemos ganado 56 y empatado solo uno, dice mucho de este grupo".

Molina aprovechó para agradecer el apoyo económico de las instituciones públicas: “Hemos crecido, competimos en todas las competiciones y hay que gestionar mucho el presupuesto que tenemos, siempre iría bien un poquito más de ayuda porque humanamente lo necesitamos, sobre todo a la hora de tener un poco más de personal que ayude al club para seguir creciendo en todos los sentidos, administrativa y deportivamente”.

Chuck Baldwin: "Ha sido un sueño, una película, mi etapa aquí"

Por último, la leyenda del Molina Sport, Chuck Baldwin, señaló con una sonrisa que “tenemos una copita más, estoy muy orgulloso de nuestro equipo, de lo que hemos logrado aquí y seguimos haciendo historia”.

De sus 10 años en España, siete de ellos defendiendo los colores del Molina, el killer californiano declaró que “ha sido increíble, cuando llegué nuestro objetivo era no caer a la Segunda División y hoy somos uno de los equipos de hockey línea más exitosos de Europa, durante mi época aquí seis veces hemos sido campeones de España y otras tres de Europa, ha sido un sueño, una película y estoy muy contento por mi etapa aquí”.

De todos los momentos especiales que ha vivido en la Isla, señaló que se queda “con todos ellos, cada copita que ganamos ha sido muy especial, ganar tres Copas de Europa consecutivas, ahora cinco Ligas seguidas, cada momento ha sido especial, somos un equipo de oro y hemos pasado muchos momentos buenos”.