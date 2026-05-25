Kaitlin Quevedo debuta con victoria en el cuadro principal de Roland Garros

Nuevo paso firme de la tenista de ascendencia grancanaria Kaitlin Quevedo en su estreno en el cuadro principal de un Grand Slam, al imponerse en un partido igualadísimo a la francesa Leolia Jeanjean por 7-6 (7-5) y 7-6 (7-2).

Quevedo se mostró muy sólida en su servicio llegando a lograr seis aces por tres de su rival, en un duelo durísimo en el que la isleña fue capaz de mantener los nervios en los momentos decisivos de cada set para llevarse una victoria histórica para ella en uno de los templos del tenis mundial.

Próxima parada, ante la séptima mejor jugadora del mundo

En segunda ronda le espera una rival top como es la ucraniana Elina Svitólina, quien conquistó la semana pasada el WTA 1.000 de Roma, tras imponerse a la estadounidense Coco Gauff en la gran final, logrando una triple corona en dicho torneo, aunque llevaba ocho años sin ganarlo.

La ucraniana derrotó por su parte en la primera ronda a la húngara Anna Bondár, en un partido que se le complicó más de lo inicialmente previsto y que se tuvo que decidir en el tercer set (3-6, 6-1, 7-6 (10-3)).

Todavía no hay horario para el duelo de mañana en el que Kaitlin Quevedo, la número 126 del mundo, afronta a sus 20 años un nuevo reto en su incipiente carrera profesional, ante una jugadora que actualmente ocupa el séptimo puesto en el ranking de la WTA.