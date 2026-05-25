Muere la jugadora de balonmano canaria Antía Piñeiro a los 23 años
La deportista, que logró volver a las pistas tras dos trasplantes de corazón, deja una profunda huella en el deporte isleño y en toda la familia del CB Zonzamas
El deporte lanzaroteño y el balonmano canario viven días de enorme tristeza tras conocerse el fallecimiento de Antía Piñeiro, jugadora del Zonzamas Yaizart, a los 23 años.
La noticia ha provocado una profunda conmoción en Lanzarote, especialmente dentro del entorno del club, donde Antía era muy querida tanto por sus compañeras como por el cuerpo técnico y la afición.
El Zonzamas Balonmano comunicó públicamente la pérdida de la deportista a través de un emotivo mensaje en el que recordó su capacidad de lucha y su enorme pasión por el balonmano.
Una vida marcada por la superación
Según explicó el club, Antía había afrontado dos trasplantes de corazón a lo largo de su vida, una situación extremadamente compleja que nunca le hizo perder la esperanza ni las ganas de seguir adelante.
Desde la entidad deportiva destacaron que uno de sus mayores sueños era volver a jugar al balonmano, un objetivo que logró cumplir esta misma temporada.
Su regreso a las pistas fue recibido con emoción por todo el balonmano canario. Quienes compartieron equipo con ella recuerdan especialmente su valentía, su ilusión y una sonrisa permanente que transmitía fuerza incluso en los momentos más difíciles.
“Antía es un ejemplo de superación, de amor por este deporte y de vida”, señaló el Zonzamas Balonmano en su despedida.
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