Pedri y Alejandra Dorta acaparan todas las miradas en el concierto de Bad Bunny en Barcelona

El regreso de Bad Bunny a España no solo dejó un espectáculo musical histórico en Barcelona, sino también imágenes que rápidamente se hicieron virales en redes sociales. Entre todos los asistentes famosos que acudieron al primero de los conciertos del Debí Tirar Más Fotos World Tour en el Estadi Olímpic Lluís Companys, hubo una pareja que captó especialmente la atención del público: Pedri y su novia Alejandra Dorta.

El centrocampista del FC Barcelona apareció relajado, sonriente y disfrutando de una velada diferente lejos de la presión competitiva del fútbol profesional. Las imágenes compartidas desde el concierto muestran al futbolista canario viviendo la música de Bad Bunny junto a Alejandra, con quien protagonizó algunos de los momentos más comentados de la noche.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar a las escenas de complicidad entre ambos. Muchos usuarios destacaron la naturalidad de la pareja y la felicidad que transmitían durante el concierto. Entre luces, canciones y un ambiente completamente entregado al artista puertorriqueño, Pedri y Alejandra se convirtieron en uno de los focos inesperados de la noche.

El Barça se vuelca con Bad Bunny en Barcelona

La presencia de jugadores del Barcelona en el concierto no pasó desapercibida. El espectáculo reunió a varios futbolistas de la plantilla azulgrana que quisieron disfrutar del regreso del cantante a España tras siete años sin actuar en el país.

Entre los asistentes estuvieron Lamine Yamal junto a su pareja Inés García, además de Robert Lewandowski, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres y Alejandro Balde.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando varios jugadores fueron vistos en “La Casita”, una de las zonas más exclusivas del concierto diseñada por el artista para invitados VIP. Allí también estuvo el presentador Marc Giró.

Sin embargo, mientras algunos futbolistas disfrutaban desde las áreas reservadas, Pedri optó por una experiencia más discreta, aunque igualmente viral. Las fotografías del jugador compartidas en redes sociales reflejan un ambiente mucho más íntimo y cercano junto a Alejandra, algo que terminó conquistando a los seguidores culés.

Pedri muestra su lado más personal fuera del fútbol

Acostumbrado a ser noticia por su rendimiento sobre el césped, esta vez Pedri se convirtió en tendencia por un motivo completamente diferente. El internacional español dejó ver una faceta mucho más relajada y personal durante el concierto de Bad Bunny, alejándose por unas horas de la presión mediática y deportiva.

Muchos aficionados destacaron precisamente eso: la importancia de ver a los futbolistas disfrutar de su tiempo libre y compartir momentos cotidianos. Después de una temporada exigente, las imágenes de Pedri sonriendo junto a su pareja fueron recibidas con cariño por parte de los seguidores del Barça y del propio jugador.

La complicidad entre ambos también generó numerosos comentarios positivos. Las miradas, los gestos y la conexión que mostraron durante el concierto hicieron que muchos usuarios calificaran a la pareja como una de las más queridas del entorno azulgrana.

Además, el futbolista tinerfeño atraviesa uno de los momentos más estables tanto a nivel profesional como personal. Consolidado como una pieza clave del FC Barcelona y de la selección española, Pedri también parece disfrutar de una etapa de tranquilidad lejos de los focos deportivos.

Bad Bunny convierte Barcelona en el epicentro musical del momento

El concierto celebrado en el Estadi Olímpic reunió a más de 50.000 personas en una noche que marcó el inicio de la gira española del artista puertorriqueño. La expectación era máxima desde hacía meses, especialmente después de siete años sin conciertos del cantante en territorio español.

El show estuvo cargado de referencias visuales, efectos especiales y momentos cercanos con el público. Bad Bunny volvió a demostrar por qué continúa siendo uno de los artistas más influyentes del panorama musical internacional.

La presencia de celebridades, deportistas e influencers convirtió además el evento en uno de los grandes fenómenos sociales del fin de semana. Las imágenes de los jugadores del Barça disfrutando del concierto no tardaron en multiplicarse en plataformas como Instagram, TikTok y X.

Especial repercusión tuvieron los vídeos de Robert Lewandowski disfrutando intensamente de la música del artista puertorriqueño. El delantero polaco apareció cantando y bailando algunas de las canciones más populares del repertorio, protagonizando escenas que rápidamente se hicieron virales.