Dejan Ojeda, entrenador del Rocasa, en la víspera del primer partido de la final liguera ante el Bera Bera: «Siento que este equipo está preparado para ser campeón»

A sus 27 años, Dejan Ojeda, es en el entrenador revelación de la Liga Guerreras Iberdrola al mando de un Rocasa que afronta mañana por la tarde ante el Bera Bera en San Sebastián, el primer duelo por el título (18.15 h.).

¿Cómo ve la eliminatoria antes de que arranque la primera batalla en San Sebastián ante el Bera Bera por el título de Liga?

Ahora mismo lo veo al 50%. Al cambiar con respecto a la semifinal que en vez de jugarse a dos partidos y tenerse en cuenta la diferencia de goles, en esta ocasión es al mejor de tres partidos y muchas de las opciones pasan por ganar allí el primero e intentar decidir en casa.

A diferencia de otros años este curso sí que le han logrado vencer al Bera Bera en partido oficial. ¿Hasta qué punto esa circunstancia aumenta la confianza del grupo de cara a esta final?

Ha sido importantísimo que a todos los equipos les hemos conseguido ganar. El que se nos resistió en la liga regular fue el Málaga y conseguimos ganar los dos partidos e irnos con la sensación de que ahora sí estamos en el mejor momento para poder afrontar cualquier tipo de situación.

¿Cómo lleva a sus 27 años esta presión de cara a pelear por conquistar la segunda Liga Guerreras Iberdrola en la historia del club, qué además, es la primera que jugará el club en su historia bajo este formato de playoff?

El playoff es más joven que yo (risas), así que por esa parte estoy tranquilo, este es el cuarto año con este nuevo formato y el club es la primera vez que alcanza la final. Llegamos a semifinales en la primera edición a partir de ahí tuvimos que jugar un play-down, el año pasado nos quedamos en cuartos ante el Málaga, así que se ha generado un ambiente de expectativas altas, de ilusión muy grande y a mí a nivel personal me estoy viendo en una situación en la que hace un año no me veía y estoy ahora ante una oportunidad única. El club, las chicas y todo el entorno lo sabe, que estamos ante nuestro momento.

¿Con el formato de playoff al final gana el mejor equipo al no depender de tener sólo un día bueno, al necesitar ganar dos de los tres partidos para ser campeonas?

Sí . Diría incluso que no basta con ser la mejor plantilla, sino el mejor equipo. En nuestro caso, por el devenir de los resultados pienso que somos el mejor equipo, porque jugar con el Elche en cuartos, que es un equipo que se había metido en la final en las tres ediciones anteriores, y levantarlas un resultado de -4, aunque en liga les habíamos ganado los dos partidos bastante bien, sabíamos que era un equipo experto en el playoff. Después, ganarle al Málaga los dos partidos, creo que refleja que el Rocasa viene potente, pisando fuerte y a por todas.

Después de estar tragando barro en las últimas temporadas, llegando incluso a peligrar la categoría en una de ellas, apostando por trabajar con una camada de jugadoras jóvenes que han crecido mucho durante estos años para llegar a este punto en el que pueden volver a ser campeonas de liga, ¿esa situación les ha venido bien para fortalecer el grupo y recuperar el hambre por ganar?

Diría que sí. Ahí está la situación actual con chicas que hace tres años hemos apostado por ellas, porque también es cierto que hubo un reciclaje masivo de la plantilla, al marcharse muchas jugadoras. De aquella plantilla están actualmente Almudena Rodríguez y Silvia Navarro. Con la incorporación de Lulu empezamos a solidificar esos pilares y la gente que vino hace tres años, se encuentran en una etapa muy diferente. Eider Poles, Larissa Da Silva o Martina Lang, son algunas de aquellas jugadoras que vinieron en aquel momento y ahora están en un estado muy bueno, como fruto de que hace tres años el club arriesgó por gente inexperta, sin cartel y a día de hoy son jugadoras referentes en la competición.

Usted vivió en primera persona la conquista del último título del Rocasa, ante el Málaga en el Martín Carpena en la Challenge, ¿tiene algún pálpito o sensación que le recuerde a los momentos previos de jugar aquella final que le recuerden a este momento?

Lo cierto es que sí, porque veo al equipo preparado, que eran las mismas sensaciones que desprendía el equipo en aquella final de la Challenge en Málaga. El equipo tiene claro que tiene que salir a ganar y cuando uno sale a ganar es difícil competir con un equipo que sale con ese convencimiento. No digo que el Bera Bera no lo vaya a hacer, probablemente sí, pero cuando un colectivo está tan convencido y que me retrotrae a aquellas sensaciones que tuvimos en aquella ocasión en Málaga, pienso que las cosas son bastante favorables para nosotras, al afrontarlas de esta manera.

¿Del Bera Bera qué nos tiene que preocupar especialmente?

Tienen la plantilla más completa de la competición, con jugadoras internacionales en todos los puestos, que han jugado competiciones europeas todos los últimos años, que han ganado casi todos los títulos nacionales. Es un equipo muy completo y no podemos poner el foco únicamente en una sola jugadora, porque al final siempre aparece otra, por eso pienso que dependerá el resultado más de lo que hagamos nosotras de lo que hagan ellas.

De las nuestras, ¿a quién debemos de estar atentos, quién nos puede volver a hacer campeonas?

Este Rocasa tiene nombres, pero las victorias que se cosecharon esta temporada en este tipo de partidos ha sido por el equipo. Silvia Navarro y Lulu Guerra en la portería han hecho unos números fantásticos. Larissa Da Silva y Almudena Rodríguez han comandado grandes partidos. María Zaldua y Martina Lang son casta y garra en este vestuario. María González, Linnea Sundholm y Yassira Ramírez despiertan la ilusión de la gente más joven. Si le pongo un nombre tengo que poner el del equipo del Rocasa, no le puedo decir una jugadora solo.

¿La necesidad ha vuelto a sacar jugadoras de la cantera ?

Se apostó por ejemplo el año pasado por traer a Anita Medina del Moya Tilover que está trabajando muy bien, cocinándose a fuego lento. Y la irrupción de Yassira, que ya estaba con nosotros el año pasado y que ha dado un paso al frente. Es un ejemplo para la gente joven.

¿Qué muchas de las jugadoras no vayan a estar el curso que viene, hace que se estén conjurando para despedirse como campeonas de la liga?

El premio de estar en la final es muy grande, pero todas son conscientes de que cerrar el ciclo de muchas jugadoras de la plantilla y de las que se quedan, creo que para todas el futuro no se afrontaría de la misma manera habiendo sido campeonas. Para ellas y para el staff es un colofón enorme el poder cerrar el ciclo con este grupo maravilloso de jugadoras que tenemos, con un título liguero.

En lo personal, empezar esta aventura con Carlos Herrera y que él tuviera que dar un paso a un lado por temas personales y tener que asumir esta responsabilidad, ¿cómo lo ha llevado usted y hasta qué punto ha sentido el respaldo del club que no dejaba de asumir una apuesta arriesgada?

Todo es un proceso. Yo nos esperaba que pasara este tipo de situaciones, pero así se dio. El respaldo del club y de mi familia ha sido muy importante en la adopción de situaciones, los consejos de Carlos y sentirme arropado por el vestuario».