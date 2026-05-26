El Guaguas se reinventa para la próxima temporada: da la bienvenida a Paquillo Fernández y se despide de Osmany Juantorena y Hélder Spencer

Renovarse o morir. El CV Guaguas ha puesto en marcha la renovación del equipo de cara a la próxima temporada en la que finalmente no estará el galáctico Osmany Juantorena tras no poder competir el equipo amarillo con las ofertas que le han llegado al receptor italiano de origen cubano tras su gran temporada con los amarillos. Algo similar sucede en el caso del central caboverdiano Hélder Spencer, uno de los jugadores más destacados el pasado curso y que formó junto a Martín Ramos una dupla temible en el centro de la red. Se espera además la salida de otro de los centrales amarillos, la del internacional español Jean Pascal Diedhiou, que ante la falta de minutos en el equipo cambiará de aires para no estancar su carrera profesional.

Experiencia y calidad en la posición de líbero

La llegada que ya está confirmada al equipo para rivalizar con Unai Larrañaga es la del líbero procedente del Unicaja Costa de Almería, Paquillo Fernández, de 31 años, quien tras su salida de su club de formación, el CV Caravaca, pasó por la concentración permanente de la selección en Soria antes de recalar en el Cajasol, el Martigues francés y el Ibiza, como pasos previos a su llegada en 2021 al conjunto almeriense, donde ha sido titular indiscutible. La presencia de dos líberos de nivel top implicará la salida de Ezequiel Pérez, lo que deja de momento a Elio Montesdeoca como el único canario del primer equipo amarillo.