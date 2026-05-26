El Rocasa Gran Canaria abre ante el Bera Bera una final histórica por el título de Liga

El Rocasa Gran Canaria afronta este miércoles en San Sebastián el primer partido de la final de la Liga Guerreras Iberdrola ante el Súper Amara Bera Bera, en una eliminatoria con aroma a clásico del balonmano femenino español.

El conjunto teldense vuelve a mirar de cerca al título liguero siete años después de conquistar su primera Liga y lo hace, además, en su primera final con el actual formato de playoff. Las grancanarias llegan a la cita tras eliminar al Costa del Sol Málaga en semifinales, con una victoria en Carranque por 23-27 y otro triunfo en el Antonio Moreno por 21-18.

El equipo dirigido por Dejan Ojeda aterriza en el pabellón José Antonio Gasca en uno de sus mejores momentos de la temporada, reforzado por su solidez defensiva, el carácter mostrado en los partidos decisivos y la madurez de una plantilla joven que ha ido creciendo durante los últimos cursos.

Ojeda viajará con las mismas jugadoras que disputaron la vuelta de semifinales, con la única ausencia de la joven Aruma Munguía. El técnico considera clave mantener el nivel defensivo de los últimos encuentros y lograr que todas las jugadoras participen en ataque, no solo en la faceta goleadora.

BERA BERA VS ROCASA / LP/DLP

El entrenador reconoce que la final supone un momento especial e inesperado en su carrera, tras haber sido segundo técnico durante cuatro años y asumir el equipo en plena temporada. Para Ojeda, llegar a la ronda decisiva es el resultado del trabajo desarrollado en los últimos tres años para construir un grupo joven y competitivo.

El Rocasa ya fue capaz de derrotar al Bera Bera esta temporada en Telde, con un ajustado 25-24 en uno de sus partidos más completos de la fase regular. Aquel triunfo confirmó que el conjunto canario puede competir de tú a tú con el vigente campeón.

Enfrente estará un Súper Amara Bera Bera que contará con el factor cancha a favor tras acabar líder de la liga regular. El equipo vasco, reciente campeón de la Copa de la Reina por cuarto año consecutivo y vigente campeón liguero, eliminó al BM Porriño en semifinales y buscará cerrar otra temporada histórica antes de la despedida de su técnico, Imanol Álvarez.

BERA BERA VS ROCASA 03 / LP/DLP

La final arrancará este miércoles, 27 de mayo, a las 18:15 horas, en el pabellón municipal José Antonio Gasca de San Sebastián. El segundo partido se disputará el domingo en Telde, a las 18:45 horas, en un Antonio Moreno que volverá a ser clave para empujar al Rocasa en su pelea por el título.

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El encuentro será arbitrado por Miquel Florenza Virgili y Jordi Ausas Busquets, y podrá seguirse en directo a través de Teledeporte y de la RTVC, mediante Canarias Play, la web y el canal de YouTube.