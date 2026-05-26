LA PROVINCIA sortea diez entradas dobles para la gran final de la Liga Guerreras Iberdrola ante Super Amara Bera Bera

El balonmano femenino vive uno de los momentos más emocionantes de la temporada y la afición grancanaria tendrá una oportunidad única para formar parte de la historia. El próximo domingo 31 de mayo, a las 18:45 horas, el Rocasa Gran Canaria se enfrentará al Super Amara Bera Bera en el Pabellón Insular Antonio Moreno, en un duelo decisivo correspondiente a la gran final de la Liga Guerreras Iberdrola.

Con motivo de este trascendental encuentro, LA PROVINCIA vuelve a apostar por el deporte canario y quiere que lo vivas desde dentro poniendo en marcha un sorteo exclusivo de 10 entradas dobles para que los lectores puedan disfrutar en directo de uno de los partidos más importantes del curso deportivo.

La cita promete un ambiente espectacular en un pabellón que volverá a teñirse de amarillo para apoyar al conjunto teldense en su lucha por conquistar el título liguero frente a uno de los rivales más potentes del balonmano nacional.

Rocasa Gran Canaria busca el apoyo de su afición en una final decisiva

El Rocasa Gran Canaria afronta esta final de la Liga Guerreras Iberdrola en un momento clave de la temporada. El conjunto isleño ha firmado una campaña de gran regularidad, consolidándose entre los mejores equipos del campeonato gracias a su intensidad defensiva, velocidad en ataque y fortaleza colectiva.

Ahora, ante el Super Amara Bera Bera, el equipo grancanario necesita convertir el Pabellón Insular Antonio Moreno en una auténtica fortaleza. Desde el club se hace un llamamiento a toda la afición para llenar las gradas y empujar al equipo en un encuentro que puede marcar una nueva página dorada en la historia del balonmano femenino canario.

La presencia del público será determinante en una final donde cada detalle contará y donde el aliento de la grada puede convertirse en un factor decisivo.

La liga late en la cancha, la pelota rebota en el aire... y LA PROVINCIA pone las entradas.

Datos del encuentro:

📅 Domingo, 31 de mayo – Rocasa Gran Canaria vs. Super Amara Bera Bera

🏆 Competición: Liga Guerreras Iberdrola

🕜18:45 h

🏟️ Lugar: Pabellón Insular Antonio Moreno, en Telde.

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Participa en el sorteo: así puedes conseguir tus entradas dobles

En LA PROVINCIA queremos premiar la fidelidad de nuestros lectores y acercarle al mejor deporte en directo.

Por eso, lanzamos el sorteo exclusivo:

🎁 10 entradas dobles (20 entradas en total)

📅 Válidas para el partido de la final del 31 de mayo

¿Cómo participar?

Participar es muy sencillo:

Asegúrate de estar registrado en laprovincia.es: Si aún no estás registrado, hazlo ahora mismo. ¡Es gratis y solo te tomará unos minutos! Completa el formulario: Lee y acepta las bases y completa el formulario con tus datos. ¡Listo! Ya estarás participando en el sorteo y ahora es solo cruzar los dedos.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El sorteo de entradas se realizará al mediodía del viernes 29 de mayo. LA PROVINCIA contactará inmediatamente con los afortunados ganadores, que podrán disfrutar de este emocionante partido en vivo.

¡Ojo!👀 Recuerda revisar y actualizar tus datos de contacto, especialmente el teléfono móvil y el correo electrónico, para que podamos localizarte fácilmente si resultas ganador. Puedes hacerlo desde el apartado 'Mi cuenta' DE tu perfil de usuario registrado.

El reloj corre y las entradas vuelan. No dejes pasar la oportunidad de vivir unas semifinales de la Liga Guerreras Iberdrola en directo y apoyar al Rocasa Gran Canaria en el Pabellón Insular Antonio Moreno.

👉 Participa ahora y consigue tu entrada doble para una cita que promete emoción, intensidad y mucho balonmano. El Rocasa Gran Canaria te espera... Y nosotros también. 💛🤾🏼‍♂️

¡Mucha suerte a todos y que gane el mejor equipo! 🎉