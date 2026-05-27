Las semifinales de la Copa Fundación La Caja de Canarias se deciden en Tercera Categoría

Con el Castro Morales B como primer clasificado matemáticamente desde hace semanas, sus rivales por el título de la Copa Fundación La Caja de Canarias todavía deben hacer sus deberes para saber los emparejamientos de semifinales. Ajódar, Unión Sardina y Tinamar son los otros tres implicados y sus posiciones todavía pueden bailar en una jornada de jueves frenética en la categoría de bronce de la Lucha Canaria de Gran Canaria.

Con la jornada unificada para ese mismo día a las 21:00, la Montaña de Gáldar vibrará con la luchada entre el segundo y el tercer clasificado. Las cuentas son claras: quien gane será cabeza de serie en las semifinales. Ajódar y Unión Sardina llegan empatados a 24 puntos a la cita y con todo por decidir. La importancia de esta luchada reside en que el vencedor tendrá el terrero a su favor en la vuelta de la antesala a la final.

Por su parte, el Tinamar, cuarto clasificado con 21 puntos, recibe en el Pedro Cano Clavijo a un filial teldense que solo se juega su invicto en la Fase Regular. Los de San Mateo llegan tras descansar en la primera jornada y deben ganar y esperar qué rival sale derrotado de la luchada anteriormente mencionada para saber si pueden aspirar al tercer puesto y, porqué no, evitar al Castro Morales B en la semifinal.

Por último, en el José L. Sánchez Alemán, duelo por la parte baja. El colista Adargoma visita al Vecinos Unidos sin nada en juego por parte de los dos equipos, solamente una victoria que sirva para cerrar la Copa Fundación La Caja de Canarias de la mejor manera posible.

El Santa Rita busca el liderato en solitario en la Liga ABT Canarias Sénior

Una única luchada en la categoría Sénior para este miércoles a las 19:30 en el terrero José Manuel Hernández entre el Almogarén, penúltimas clasificadas, y el Santa Rita, líderes empatadas a 31 puntos con el Maninidra. Las visitantes aspiran a sumar tres puntos que le sirvan para comandar la tabla en solitario.

Noticias relacionadas

En juvenil, a las 19:00, el Santa Rita también marcha como líder y podría distanciarse, en caso de conseguir la victoria, en dos luchadas con respecto al Guanarteme. Mientras, las locales van terceras y podrían recortar distancias con el primer puesto.