Un sobresaliente Rocasa Gran Canaria asalta el Gasca en la final de liga

Las jugadoras dirigidas por Dejan Ojeda ofrecieron una imagen muy seria desde el inicio, dominando el encuentro a través de una defensa intensa, solidaria y perfectamente organizada, además de un ataque paciente y muy eficaz que desactivó al vigente campeón liguero durante gran parte de la primera mitad.

El Rocasa salió completamente concentrado y pronto comenzó a marcar diferencias en el marcador. Tras unos primeros minutos de igualdad, los goles de Almudena Rodríguez, María Correia, Larissa Da Silva y una inspirada Linnea Sundholm permitieron a las grancanarias abrir una importante ventaja ante un Bera Bera muy incómodo sobre la pista.

La actuación defensiva del equipo teldense fue sobresaliente durante el primer tiempo. Silvia Navarro, decisiva bajo palos y posteriormente elegida MVP del encuentro, sostuvo al equipo en los momentos clave con intervenciones de muchísimo mérito, incluyendo dos penaltis detenidos en una primera parte prácticamente perfecta del Rocasa.

Las pérdidas de balón del conjunto donostiarra y el gran trabajo colectivo del Rocasa permitieron a las visitantes alcanzar ventajas importantes durante el primer acto. María Zaldua y Martina Lang también aparecieron en ataque para ampliar la renta de un equipo canario que llegó a dominar por ocho goles antes del descanso.

Con el 5-12 al término de la primera mitad, el Rocasa dejaba claro en el Gasca que quería pelear esta final sin ningún complejo.

El Súper Amara Bera Bera reaccionó tras el paso por vestuarios y elevó el ritmo del partido buscando reducir diferencias rápidamente. El conjunto vasco encontró más acierto ofensivo en la segunda parte, especialmente a través de Elke Karsten, muy efectiva desde los siete metros, y obligó al Rocasa a gestionar un escenario mucho más exigente.

A pesar del crecimiento local y de varias exclusiones que condicionaron algunos tramos del segundo tiempo, el conjunto teldense mantuvo siempre el control emocional del partido. Cada intento de reacción del Bera Bera encontró respuesta inmediata en un Rocasa muy maduro competitivamente.

Linnea Sundholm volvió a aparecer desde el extremo con varios goles de enorme importancia, mientras que Almudena Rodríguez, Martina Lang, María Correia y Eider Poles firmaron acciones decisivas para sostener la ventaja visitante en los momentos más delicados del encuentro.

Además, Silvia Navarro continuó sosteniendo al equipo con nuevas intervenciones de muchísimo mérito ante un Bera Bera que intentó aumentar la velocidad del juego y la presión defensiva en busca de acercarse en el marcador.

El Rocasa supo gestionar con inteligencia los minutos finales para terminar cerrando una victoria de enorme valor por 19-23, un triunfo especialmente significativo al convertirse en la primera victoria del conjunto teldense en el pabellón José Antonio Gasca en los últimos nueve años.

El segundo partido de la final del playoff de la Liga Guerreras Iberdrola se disputará este domingo, 31 de mayo, a las 18:45 horas, en el Pabellón Insular Antonio Moreno, donde el Rocasa buscará seguir soñando junto a su afición. El conjunto teldense tendrá la oportunidad de proclamarse campeón de Liga por segunda vez en su historia si consigue volver a superar al Súper Amara Bera Bera ante su gente.

FICHA TÉCNICA

Súper Amara Bera Bera 19 (5+14)

Nicole Wiggins, Elba Álvarez (3), Eszter Ogonovsky (1), Laura Hernández, Lissane Kruijswijk (3), Maitane Echevarría (1), Elke Josseline (7), Elena Amores (1), Anne Erauskin (2), Micaela Da Silva, Giuliana Gavilán, Lucía Prades, Carmen Arroyo (1), Sora Ishikawa, Haizea Urretabizkaia y Elene Fresco.

Entrenador: Imanol Álvarez

Rocasa Gran Canaria 23 (12+11)

Linnea Sundholm (7), Almudena Rodríguez (3), Martina Lang (3), Larissa Da Silva (1), Lulu Guerra, María de Oliveira (2), Silvia Navarro, Noemi Artiles, Francieli Söthe, María Zaldua (3), Yassira Martel (1), Ana Medina, María González (1) y Eider Poles (2).

Entrenador: Dejan Ojeda

Árbitros: Miquel Florenza Virgili y Jordi Ausas Busquets

Parciales cada 5 minutos: 1-2 | 1-5 | 1-7 | 2-9 | 4-10 | 5-12 // 7-15 | 10-15 | 12-16 | 14-18 | 16-21 | 19-23

Exclusiones:

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