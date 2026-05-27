Svitolina rompe el sueño de la grancanaria Kaitlin Quevedo en Roland Garros
La ucraniana venció por 6-0, 6-4 en 1 hora y 18 minutos
La ucraniana Elina Svitolina, séptima cabeza de serie, ganadora del torneo de Roma la semana pasada, no tuvo piedad de la grancanaria Kaitlin Quevedo, procedente de la fase previa, que se inclinó 6-0, 6-4 en 1 hora y 18 minutos en su segundo partido en un Grand Slam.
Pocos días después de haber conseguido su primera victoria en un grande, la jugadora nacida en Florida, de padre canario y afincada en Barcelona desde hace tres años, estuvo muy por debajo del nivel de la ucraniana cinco veces cuartofinalista en París y en un buen momento de forma a sus 31 años.
En la pista central del torneo, los nervios se llevaron por delante las opciones de la española, que en el segundo set se enganchó al duelo, robó en una ocasión el servicio de la rival, pero acabó inclinándose.
Es la segunda derrota española del día en Roland Garros, después de la cosechada por Alejandro Davidovich.
En el cuadro femenino todas las opciones están en Marina Bassols, que como Quevedo procede de la fase previa y ganó su primer partido en un grande. El segundo lo jugará frente a la rusa Mirra Andreeva, octava favorita, entrenada por Conchita Martínez.
Svitolina, por su parte, se medirá a la vencedora del duelo entre la alemana Tamara Korpatsch, 95 del mundo, y la china Xinyu Wang, favorita 32
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