La grancanaria Misa no seguirá en el Real Madrid
La portera teldense acaba contrato y no quería renovar con el club blanco
La guardameta Misa Rodríguez no continuará en el Real Madrid a partir de la próxima temporada, según confirmó este jueves Sonia Bermúdez, seleccionadora española femenina de fútbol, en la rueda de prensa posterior al anuncio de la convocatoria para los encuentros de clasificación para el Mundial 2027 ante Inglaterra e Islandia.
Al ser preguntada por la arquera, Bermúdez indicó: "Desde que vino con nosotros a nivel de entrenamientos, a nivel de todo, ha estado espectacular. No va a continuar en el Real Madrid, y las decisiones que se tomen al final de temporada son de forma personal. Lo que valoramos es cómo rinde con nosotros. Está en un gran momento, está muy bien, y estamos encantados con las tres porteras que vienen con nosotros".
Misa, de 26 años, llegó a la entidad en 2020 procedente del Deportivo Abanca y ha disputado 152 partidos en la máxima categoría del fútbol español, 18 de ellos este curso, el que menos protagonismo ha tenido durante sus seis temporadas en el conjunto madridista.
Aunque su salida de la entidad madridista era un secreto a voces, ni el club ni la jugadora se habían pronunciado al respecto hasta ahora.
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