El Guaguas suma altura, experiencia y liderazgo con el fichaje de Miki Fornés

El Club Voleibol Guaguas Las Palmas continúa dando forma a su plantilla para la temporada 2026-27 con la incorporación de Miki Fornés, central mallorquín de 32 años y 2,02 metros de altura que llega al conjunto amarillo procedente del Narbonne, en Francia.

Internacional absoluto con España, Fornés se convierte en el segundo fichaje del Guaguas para el nuevo curso y aterriza en Gran Canaria con la ilusión de competir al máximo nivel dentro de un proyecto que, según reconoce, “llama la atención a cualquier jugador”. Su llegada aportará experiencia, físico, liderazgo y presencia en la red a la plantilla amarilla.

El nuevo jugador del Guaguas ha estado vinculado al voleibol desde muy pequeño. “Mi familia siempre ha estado ligada al histórico Voley Son Amar”, recuerda el central balear, que a los 20 años dio el salto al voleibol profesional. Desde entonces ha desarrollado una amplia trayectoria en ligas de primer nivel como Italia, Francia y Bélgica, además de pasar por clubes españoles como Unicaja Costa de Almería y Pamesa Teruel.

El central mallorquín de 32 años, procedente de Narbone (Francia) e internacional con España, aterriza en el conjunto amarillo para aportar físico y liderazgo en la red tras una amplia trayectoria en Europa / LP/DLP

Un fichaje deseado desde hace años

El interés del Guaguas por Miki Fornés viene de lejos. El propio jugador reconoce que el proyecto amarillo le atrajo desde su regreso en 2020, cuando militaba en Almería. “Desde el nuevo proyecto del Guaguas, cuando yo estaba en Almería, me llamó mucho la atención. Es un club histórico que volvió apostando fuerte”, explica.

Fornés admite que siempre existió una admiración mutua entre ambas partes y que el contacto con Juan Ruiz Ramos se había mantenido desde hace tiempo, aunque por diferentes circunstancias la operación no se había concretado hasta ahora. “Este año se dio la gran oportunidad”, señala el jugador mallorquín.

El central considera que llega a Gran Canaria en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. “Podría decirse que llego al Guaguas en mi mejor momento. A nivel físico, de experiencia y de madurez deportiva estoy en un punto muy bueno. Ya conoces mejor tu cuerpo y eso te ayuda a ser más eficiente en cada jugada”, asegura.

Con su potencia ofensiva y su capacidad de bloqueo, Fornés está llamado a ser una pieza importante en la red para el equipo amarillo.

Segundo fichaje del CV Guaguas: Miki Fornés / LP/DLP

Casi doscientas internacionalidades con España

Además de su trayectoria en clubes europeos, Miki Fornés cuenta con una amplia experiencia en la selección española absoluta, con la que debutó en 2013, cuando tenía apenas 19 años.

Desde entonces, el central mallorquín ha acudido cada verano a la llamada del combinado nacional y acumula ya 193 partidos oficiales con España, una cifra que refleja su peso y continuidad dentro del voleibol nacional.