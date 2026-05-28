Regatistas de cinco islas celebran el Día de Canarias con una regata

Un total de 112 regatistas procedentes de 5 islas del archipiélago y 10 clubes náuticos participan este fin de semana en el Campeonato de Canarias - Día de Canarias - Trofeo Balearía Canarias de la clase Optimist, que tiene lugar en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria, informa la Real Federación Canaria de Vela.

El Real Club Náutico de Gran Canaria organiza la regata por delegación de la Real Federación Canaria de Vela con el patrocinio de Balearia Canarias y la colaboración de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias.

La regata que conmemora el Día de Canarias comienza este viernes con la jornada dedicada a inscripciones y registro. La competición se reparte entre el sábado y el domingo con un total de 6 pruebas programadas.

Canarias puede presumir de su amplio palmarés en la clase tanto en campeonatos y copas de España como en competiciones internacionales. El último hito fue el título de campeona del mundo logrado por Marta Mansito (RCNGC) en 2024. Mansito también se proclamó campeona del mundo por equipos con España en 2024 y 2025.

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