Unión Agüimes y Maninidra se citan en Las Crucitas por la Copa Fundación La Caja de Canarias

La Segunda Categoría de la Lucha Canaria en Gran Canaria ya espera campeón de Copa. Este viernes, a partir de las 21:00 horas, el terrero de Las Crucitas será el escenario de una de las grandes citas de la temporada: la final de la Copa Fundación La Caja de Canarias, que enfrentará al Unión Agüimes y al Maninidra en una luchada cargada de emoción, igualdad y rivalidad comarcal.

El duelo llega marcado por la cercanía geográfica entre ambos equipos y por el excelente rendimiento que han ofrecido durante la competición. Dos conjuntos con argumentos suficientes para levantar el título y que buscarán cerrar esta primera parte del curso con una alegría de mucho peso.

El Unión Agüimes alcanza la final después de firmar una trayectoria muy sólida en la fase regular, en la que solo encajó dos derrotas y logró acceder a las semifinales como líder. Sin embargo, el conjunto sureño afronta la cita decisiva con cambios importantes en su plantilla tras la salida de su destacado B David Medina.

A pesar de esa ausencia, el equipo mantiene un bloque competitivo y con nombres propios de gran relevancia. Su principal referencia será el puntal C Aitor Molina, acompañado por los destacados C Jonay Roque y Antonio Cerezuela. También merece una mención especial el sénior majorero Guayre Rodríguez, máximo tumbador del torneo con 41 puntos, una cifra que refleja su enorme influencia en el camino del Agüimes hasta la final.

En el lado del Maninidra, la gran incógnita sigue siendo la presencia de Abián Sánchez. El destacado A permanece pendiente de recibir el alta médica que le permita competir, una decisión que no se conocerá hasta pocas horas antes del inicio de la luchada y que mantiene en vilo al cuerpo técnico del conjunto de Ingenio.

Más allá de esa duda, el Maninidra cuenta con armas suficientes para pelear por el título. En sus filas destaca el destacado B Cristian Soto, además de un bloque muy sólido formado por los destacados C Ancor Martín, Pedro Santana y Miguel Betancor. Aunque finalizó tercero en la clasificación, el equipo llega a la final con la moral reforzada después de remontar en la vuelta de semifinales ante Los Guanches, una eliminatoria en la que demostró carácter, capacidad de reacción y ambición.

El Unión Agüimes buscará este viernes levantar la Copa Fundación La Caja de Canarias y completar un brillante doblete tras haberse adjudicado ya la Liga Cabildo de Gran Canaria. El Maninidra, por su parte, tratará de poner el broche perfecto a una mitad de temporada en la que ha rendido a gran nivel y en la que ha demostrado que puede competir de tú a tú con cualquiera.

Las Crucitas dictará sentencia en una noche grande para la lucha canaria grancanaria, con dos equipos preparados para dejarlo todo sobre la arena y con un título que promete decidirse en una luchada de máxima intensidad.