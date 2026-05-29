La Vela Latina Canaria celebra el Día de Canarias con una regata especial en la bahía de Las Palmas

La bahía de Las Palmas de Gran Canaria volverá a llenarse este sábado, 30 de mayo, de tradición, espectáculo y competición con la celebración del Concurso Día de Canarias, segunda prueba de la Copa Cabildo de Gran Canaria de Vela Latina Canaria.

La regata, que comenzará a las 12:00 horas, se disputará coincidiendo con la festividad autonómica y reunirá de nuevo a los botes en una de las modalidades más vistosas del calendario copero.

Los concursos son una de las pruebas más atractivas de la Vela Latina Canaria, ya que obligan a las tripulaciones a negociar las tradicionales balizas del campo de regatas: Cardoso, Castillo de San Cristóbal y Fuente Luminosa. Este formato aumenta la exigencia táctica y técnica para los patrones y tripulantes, al tiempo que acerca la competición a la bahía capitalina, donde cientos de aficionados suelen seguir la prueba desde tierra.

La Copa Cabildo de Gran Canaria celebra este sábado el Concurso Día de Canarias en la bahía capitalina / LP/DLP

Tras la celebración del Concurso de Apertura Autoridad Portuaria – Fundación Puertos de Las Palmas, el orden de salida de esta segunda prueba será inverso al de la primera regata de Copa. De esta forma, el Disa Roque Nublo ULPGC será el encargado de abrir el concurso, seguido del Portuarios Puertos de Las Palmas y del Villa de Agüimes Ybarra.

En cuarta posición partirá el Porteño Siscocan Cervezas Pio Pio, mientras que el Minerva Idamar Atlantic tomará la salida en quinto lugar. A continuación será el turno del Chacalote Comercial Sanrob y del Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes.

El Hospital La Paloma Pueblo Guanche saldrá en octava posición, seguido del Spar Guerra del Río y del Viajes Insular Arenales Canaluz. Cerrará el orden de salida el actual líder de la Copa Cabildo de Gran Canaria, el Villa de Teror Munchitos.

La Vela Latina Canaria celebra el Día de Canarias / LP/DLP

El Villa de Teror Munchitos defiende el liderato

La competición copera arrancó con victoria del Villa de Teror Munchitos, patroneado por Gustavo del Castillo, que se impuso en el Concurso de Apertura tras dominar la regata prácticamente de principio a fin.

El Portuarios Puertos de Las Palmas protagonizó una de las grandes sorpresas de la jornada inicial al remontar desde la penúltima posición de salida hasta finalizar segundo. El Hospital La Paloma Pueblo Guanche completó el podio.

También dejaron muy buenas sensaciones el Viajes Insular Arenales Canaluz y el Spar Guerra del Río, que llegaron separados por apenas un segundo en meta, confirmando el alto nivel competitivo que presenta esta temporada 2026 de la Vela Latina Canaria.

Con estos resultados, la clasificación provisional de la Copa Cabildo de Gran Canaria mantiene al Villa de Teror Munchitos como líder, seguido del Portuarios Puertos de Las Palmas y del Hospital La Paloma Pueblo Guanche. La competición premia la regularidad a lo largo de sus cuatro pruebas puntuables.

Dispositivo especial para seguir la regata

Como es habitual, la Federación de Vela Latina Canaria de Botes habilitará un dispositivo de seguridad para facilitar el seguimiento de la regata desde tierra. Para ello, se cerrarán dos carriles de la Avenida Marítima, con el objetivo de mejorar el acceso y la movilidad de los aficionados.

Además, se pondrá en marcha el servicio gratuito de Guaguas Municipales y la jornada podrá seguirse en directo a través de las redes sociales oficiales de la Federación, donde se ofrecerá la retransmisión de la competición.