Contramapas completa el GR131 en Orchilla tras recorrer Canarias junto al alumnado de las ocho islas

El proyecto Contramapas ha concluido este sábado su tercera edición con la llegada al Faro de Orchilla, último hito del sendero de gran recorrido GR131 y punto final de una travesía de cerca de 600 kilómetros iniciada hace un mes en La Graciosa. Impulsada por la Asociación Cultural y Medioambiental Atlas, la expedición ha recorrido a pie La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, conectando algunos de los paisajes más emblemáticos de Canarias a través de cumbres, barrancos, volcanes, bosques y caminos históricos. La edición de 2026 ha estado dedicada a la educación, convirtiendo el territorio en un aula viva mediante el proyecto Aula GR131 y la participación de alumnado de centros de Secundaria de las ocho islas.

Las últimas jornadas se han desarrollado en la isla del Meridiano, donde Contramapas ha recorrido algunos de los tramos más simbólicos del sendero herreño. El equipo compartió camino con alumnado del IES Garoé dentro de Aula GR131 y también con menores migrantes acogidos por la Fundación Canaria Padre Anchieta, reforzando una de las señas de identidad del proyecto: utilizar el senderismo como herramienta de encuentro, convivencia y aprendizaje. La travesía por la isla ha incluido además el paso por espacios estrechamente vinculados al histórico Camino de la Virgen y una ofrenda a la Virgen de los Reyes antes de afrontar los últimos kilómetros hasta Orchilla. Uno de los momentos más significativos de esta recta final se produjo cuando varios alumnos del IES Garoé solicitaron acompañar al equipo durante las dos últimas etapas completas, incluyendo la pernocta en la Ermita de Nuestra Señora de los Reyes y la llegada al Faro de Orchilla.

La edición de 2026 ha supuesto un importante paso adelante para Contramapas al situar la educación en el centro de la experiencia. A través del proyecto piloto Aula GR131: Senderos que Conectan, desarrollado junto a la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación Educativa del Gobierno de Canarias, ocho centros de Secundaria -uno por isla- han participado en talleres, encuentros y caminatas vinculadas al GR131, transformando el sendero en una herramienta pedagógica para trabajar el territorio, la identidad, el patrimonio y la sostenibilidad.

Si la primera edición de Contramapas estuvo centrada en la cultura y la segunda en la inclusión social, la tercera ha demostrado el potencial del GR131 como recurso educativo. El proyecto ha conectado a jóvenes de diferentes islas a través de una experiencia compartida que propone una forma distinta de aprender Canarias: caminándola.

El director de Contramapas, Manuel Cabezudo, destaca que “esta edición nos ha confirmado algo que intuíamos desde hace años: que el GR131 puede convertirse en una herramienta educativa extraordinaria para Canarias. La respuesta de los ocho centros educativos ha sido incluso mejor de la que esperábamos y nos hemos encontrado con alumnado muy receptivo y con docentes extraordinariamente implicados”.

“Que los chicos y chicas quisieran caminar las dos últimas etapas completas en El Hierro nos hizo sentir que el proyecto está llegando y que el GR131 está despertando interés entre las nuevas generaciones. Esa es probablemente una de las mayores satisfacciones de esta edición”, explica Cabezudo. “Y junto a todo ello hay un objetivo que forma parte de la esencia de Contramapas desde su nacimiento: dar a conocer entre la población canaria la existencia del GR131. Estamos hablando de una infraestructura pública extraordinaria que conecta todo el archipiélago a través de un mismo sendero. Si conseguimos que más personas lo conozcan, lo recorran y lo sientan como algo propio, estaremos contribuyendo también a protegerlo y ponerlo en valor”, concluye.

La culminación de la travesía tendrá continuidad este domingo 31 de mayo en La Restinga, donde Contramapas celebrará una jornada cultural y artística concebida como homenaje a las víctimas de la ruta migratoria canaria. El encuentro, patrocinado por la Fundación Pluralismo y Convivencia -entidad dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes- y con el apoyo de Casa África, reunirá propuestas llegadas desde Canarias, Euskadi, Senegal y Colombia y contará, entre otros, con la acción artística ‘Puertas al Mar’, del creador colombiano Santiago Vélez, además de las actuaciones de Et Incarnatus Orkestra, Benabas, Rogelio Botanz, las Percuteras de Garaldea y Arife.

En 2027, documental de Jugoplastika para Televisión Canaria

La Asociación Atlas ha confirmado además la celebración de una cuarta edición de Contramapas en mayo de 2027. Como principal novedad, la próxima ruta será documentada por la productora canaria Jugoplastika en un trabajo audiovisual destinado a Televisión Canaria, con el objetivo de acercar al conjunto de la ciudadanía la experiencia humana, educativa, cultural y territorial que supone recorrer a pie el GR131. “Nos emociona comprobar que muchas personas ya nos preguntan por la próxima edición. Eso demuestra que Contramapas empieza a consolidarse como un proyecto reconocido y querido por la sociedad canaria”, señala Cabezudo.

Manuel Cabezudo ha querido agradecer el trabajo realizado por todo el equipo humano de Contramapas, así como el respaldo de las instituciones, entidades colaboradoras, comunidades locales, centros educativos y personas que han acompañado el proyecto a lo largo de todo el recorrido. También ha destacado el papel de los medios de comunicación que han seguido la travesía durante estas semanas y han contribuido a divulgar el conocimiento del sendero GR131 y los valores asociados al proyecto.

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Contramapas cuenta con el respaldo de instituciones públicas y privadas que hacen posible el desarrollo del proyecto: Gobierno de Canarias, Consejería de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Área del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, Consejería de Bienestar Social del Cabildo de La Palma, Consejería de Bienestar Social del Cabildo de El Hierro, Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro, Casa África, LPGC 2031, Fundación UD Las Palmas, Fred Olsen Express, Xtravans, Bull Timing y Fundación Líneas Romero, junto a entidades colaboradoras como Meraki, Transpirenaica Social y Solidaria o Urmuga.