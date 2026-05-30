El Hospital La Paloma Pueblo Guanche conquista el Concurso Día de Canarias y aprieta la lucha por la Copa Cabildo de Gran Canaria

La Vela Latina Canaria celebró este sábado el tradicional Concurso Día de Canarias, segunda prueba puntuable de la Copa Cabildo de Gran Canaria, con una regata vistosa y exigente disputada en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria bajo un viento del norte de 16 nudos y dirección 350º.

La jornada dejó como vencedor al Hospital La Paloma Pueblo Guanche, que fue el bote más rápido del recorrido al detener el crono en 1:08:19. El bote patroneado por Óliver Bravo de Laguna firmó una regata muy sólida para adjudicarse una importante victoria en la lucha por la Copa.

La segunda posición fue para el Chacalote Comercial Sanrob de Kevin Rosales, que continúa confirmando las buenas sensaciones mostradas en este inicio de temporada. El bote completó el recorrido en 1:09:42, a 1 minuto y 23 segundos del vencedor.

El podio lo completó el Portuarios Puertos de Las Palmas, patroneado por Juanjo Díaz, con un tiempo de 1:10:22, quedándose a tan solo 40 segundos del Chacalote. La joven tripulación portuaria vuelve a demostrar su progresión y regularidad en este arranque de campaña.

La cuarta plaza fue para el hasta hoy líder de la Copa, el Villa de Teror Munchitos de Gustavo del Castillo Jr, que cruzó la línea de llegada en 1:10:31, apenas nueve segundos por detrás del Portuarios. El bote terorense se mantuvo durante toda la regata entre los mejores tiempos y continúa en posiciones de privilegio en la clasificación general.

En quinta posición concluyó el Spar Guerra del Río con un registro de 1:11:42, seguido del Viajes Insular Arenales Canaluz, que finalizó en 1:12:29.

Por detrás llegaron el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes, con 1:13:54, y el Villa de Agüimes Ybarra, que completó el recorrido en 1:14:17. El bote agüimense se vio condicionado por una penalización tras una maniobra en la primera baliza que terminó siendo determinante en su clasificación final.

La clasificación la completaron el Porteño Siscocan Cervezas Pio Pio, noveno con 1:16:10; el Disa Roque Nublo ULPGC, décimo con 1:16:49; y el Minerva Idamar Atlantic, undécimo con 1:17:05.

Uno de los aspectos más llamativos de la jornada fue la configuración de velas elegida por algunas embarcaciones. Tanto el Hospital La Paloma Pueblo Guanche como el Disa Roque Nublo ULPGC navegaron con velas de apenas doce metros, una imagen poco habitual en los últimos años y que evidenció la intensidad del viento reinante durante toda la regata.

La prueba estuvo marcada además por varios momentos de tensión en la primera baliza, donde se produjo una maniobra de compromiso entre el Pueblo Guanche, el Portuarios y el Villa de Agüimes Ybarra. Aunque este último logró evitar mayores consecuencias en la acción, la posterior penalización condicionó su rendimiento durante el resto del recorrido.

La Copa se aprieta

Tras la disputa de las dos primeras pruebas de la Copa Cabildo de Gran Canaria, la clasificación provisional se mantiene muy abierta. El Villa de Teror Munchitos, vencedor del Concurso de Apertura y cuarto clasificado en el Concurso Día de Canarias, continúa entre los principales aspirantes al título, aunque el triunfo del Hospital La Paloma Pueblo Guanche y la regularidad mostrada por el Portuarios Puertos de Las Palmas y el Chacalote Comercial Sanrob ajustan aún más la pelea por una competición que premia la regularidad a lo largo de sus cuatro concursos.

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La Copa Cabildo de Gran Canaria regresará el próximo 20 de junio con la disputa del Concurso Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria, tercera prueba del calendario, donde la flota volverá a navegar entre las tradicionales balizas de Cardoso, Castillo de San Cristóbal y Fuente Luminosa en busca de seguir sumando puntos en la clasificación general.