El Rocasa, a un paso de la gloria: Telde sueña con una nueva Liga siete años después

La historia llama de nuevo a la puerta del Rocasa Gran Canaria. El conjunto teldense afronta este domingo una de las citas más importantes de los últimos años con la posibilidad de conquistar el título de la Liga Guerreras Iberdrola frente a su público en el pabellón Antonio Moreno.

Tras el valioso triunfo logrado en San Sebastián por 19-23 en el primer encuentro de la final, las jugadoras dirigidas por Dejan Ojeda llegan a la segunda batalla con ventaja en la eliminatoria y con la ilusión de cerrar una temporada sobresaliente levantando el trofeo de campeonas.

La victoria obtenida en el pabellón José Antonio Gasca permitió al equipo isleño dar un golpe sobre la mesa ante uno de los grandes dominadores del balonmano femenino español y acercarse a un campeonato que no conquista desde la temporada 2018-2019.

El Rocasa Gran Canaria recibe al Súper Amara Bera Bera en el Antonio Moreno con el título de liga en juego / LP/DLP

Una final histórica para el balonmano canario

La trascendencia del encuentro va más allá de la lucha por un título. Es la primera vez que el Rocasa alcanza la final de la Liga Guerreras Iberdrola bajo el actual sistema de playoff, un hito que confirma la excelente evolución del club en los últimos años.

Además, el enfrentamiento con el Súper Amara Bera Bera se ha convertido en uno de los grandes clásicos del balonmano nacional. Ambos equipos se han cruzado ya en nueve finales, repartidas entre Copas de la Reina, Supercopas de España y otras competiciones nacionales.

El técnico Dejan Ojeda destacó el mérito de encontrarse a un paso del campeonato ante un rival que ha marcado una época en el balonmano español.

"Estamos recogiendo el fruto de un trabajo en el que hemos creído ciegamente para poder vivir una situación única. Nos merecemos estar aquí y tenemos que aprovechar el momento", señaló el entrenador.

El Rocasa Gran Canaria recibe al Súper Amara Bera Bera en el Antonio Moreno con el título de liga en juego / LP/DLP

El Antonio Moreno, factor decisivo

El Rocasa espera convertir el Antonio Moreno en una auténtica caldera. El club confía en que la afición responda en masa para empujar al equipo en un partido que puede quedar grabado para siempre en la historia deportiva de Telde.

La jugadora Eider Poles reconoció la ilusión con la que el vestuario afronta este desafío y destacó la importancia del apoyo de la grada.

"La afición es el octavo jugador y queremos que llene el pabellón y nos lleve en volandas hacia el título", afirmó.

Las grancanarias buscarán repetir las claves que les dieron el triunfo en la ida: una defensa sólida, intensidad durante los sesenta minutos y la capacidad para frenar las transiciones rápidas del conjunto donostiarra.

El Rocasa Gran Canaria recibe al Súper Amara Bera Bera en el Antonio Moreno con el título de liga en juego / LP/DLP

Posible despedida para una leyenda

La cita también podría tener una enorme carga emocional. La portera Silvia Navarro, una de las grandes figuras del balonmano español y referente del Rocasa durante años, afronta sus últimos encuentros como profesional tras anunciar su retirada.

Si las teldenses consiguen la victoria, la guardameta valenciana podría despedirse de las pistas levantando un nuevo título, poniendo el broche perfecto a una trayectoria repleta de éxitos.

Bera Bera llega sin margen de error

El conjunto vasco aterriza en Gran Canaria obligado a ganar para mantenerse con vida en la final. Una derrota supondría la pérdida del campeonato, mientras que una victoria forzaría el tercer y definitivo encuentro, previsto para el próximo 3 de junio en San Sebastián.

Con jugadoras de referencia como Maitane Etxeberria, Elba Álvarez, Elke Karsten o Lucía Prades, el Bera Bera intentará evitar que la fiesta se celebre en Telde y prolongar una serie que ya se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos deportivos del año en Canarias.

El encuentro se disputará este domingo 31 de mayo a las 18:45 horas en el pabellón Antonio Moreno y podrá seguirse en directo a través de Teledeporte y de los canales de Radio Televisión Canaria.