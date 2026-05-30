El Tamaraceite golea, sueña con el ascenso a Segunda RFEF y tumba al San Fernando (3-0)

El Tamaraceite encarriló su pase a la final nacional del playoff de ascenso a Segunda Federación tras golear en el duelo de ida a un San Fernando irreconocible (3-0). Los de Iván Martín se mostraron cómodos desde el inicio para llegar al descanso con una ventaja de dos goles. Tras el receso, el Sanfer trató de estirarse, pero el Tamara se mantuvo bien plantado para no pasar apuros, esperando su momento para acabar ampliando su renta.

Los primeros compases fueron de tanteo, con algo más de intención por parte del conjunto blanquiazul, pero sin aproximaciones destacadas a las áreas. Hasta que, a los seis minutos de juego, Sergio Suárez provocó una pena máxima que Saúl se encargó de transformar en el 1-0, rematando desde los once metros a su izquierda, junto a la base del poste.

El 'Tamara' sigue apretando

Con ventaja en el marcador, los de Iván Martín se mostraron más cómodos con el balón en su poder, ante un cuadro sureño desubicado sobre el campo, que apenas inquietó el marco rival a través de alguna transición rápida, sin llegar a concretar ocasiones claras.

Pasado el ecuador de la primera parte, Andrés Rivero recogió el balón fuera del área y vio la posición adelantada de Josimar, golpeando por alto para establecer el 2-0. El guion no se alteró y la posesión siguió perteneciendo al Tamaraceite, que apenas pasó apuros y pudo hacer aún más grande su renta al filo del descanso, tras un saque de falta lateral cabeceado por David García que obligó a emplearse al meta visitante.

Una segunda mitad de calma local

El segundo tiempo arrancó igual que el primero, con ligera superioridad local; sin embargo, el San Fernando estiró paulatinamente sus líneas y dio un paso al frente para generar su primera oportunidad de gol antes de cumplirse la hora de juego, tras una incorporación de Ribalta por la izquierda y su trallazo repelido por Galindo.

A pesar de la mejoría visitante, el Tamara siguió bien plantado en el campo y esperó su momento para volver a ver portería en el minuto 70, tras un centro desde la derecha que Saúl cabeceó a la red en el corazón del área. El gol dejó tocado al Sanfer, que no supo reaccionar y quedó a merced de su rival; así, Bruno pudo ampliar distancias en las postrimerías, pero la cruceta repelió su golpeo lejano y el 3-0 se mantuvo hasta el final.