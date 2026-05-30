El Unión Agüimes Cicar completa el doblete con la Copa Fundación La Caja de Canarias

El Club Lucha Unión Agüimes Cicar se proclamó campeón de la Copa Fundación La Caja de Canarias de Segunda Categoría tras imponerse por 12-11 al Club Lucha Maninidra en una emocionante final celebrada este viernes 29 de mayo en el Terrero de Las Crucitas, en la Villa de Agüimes.

La luchada respondió a las expectativas y ofreció una noche de gran intensidad, con alternativas constantes en el marcador y emoción hasta la última agarrada. El conjunto local, mandado por Fernandín Ramírez, comenzó con fuerza gracias al buen trabajo de sus luchadores de base y de media, mientras que el Maninidra, dirigido por Antonio Pérez “Tonono”, fue creciendo con el paso de la final hasta llegar al tramo decisivo con opciones reales de título.

Por parte del Unión Agüimes Cicar destacaron Saúl Cabrera, Aridane Martel, Azael Florido, Leonardo Trujillo y Guaire Rodríguez, este último reconocido como máximo tumbador de la competición tras su gran rendimiento a lo largo del torneo. En el Maninidra tuvieron un papel importante luchadores como Pedro Santana, Joshua García, Cristian Soto, Miguel Betancor y Abián Sánchez, que mantuvieron al equipo de Ingenio en la pelea hasta el desenlace.

La final alcanzó sus momentos decisivos con la máxima igualdad. El Maninidra consiguió ponerse por delante en el marcador, pero el Unión Agüimes Cicar encontró en Aitor Lorenzo a su hombre determinante. El puntal C del conjunto local asumió la responsabilidad en el cierre de la luchada, igualó la contienda y terminó dando el punto definitivo ante Abián Sánchez para establecer el 12-11 final.

Con este triunfo, el Unión Agüimes Cicar suma un nuevo éxito a una brillante temporada, en la que también había conquistado la Liga, completando así un destacado doblete en la Segunda Categoría.

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El Club Lucha Maninidra, por su parte, firmó una final de gran mérito y se marchó como digno subcampeón tras competir de principio a fin en una luchada que mantuvo la emoción hasta el último instante.