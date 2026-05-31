Alfredo González y Cristian Sánchez, campeones de España de SNIPE, su segundo título de la temporada

Los regatistas canarios Alfredo González y Cristian Sánchez se han proclamado hoy en Vigo campeones de España de SNIPE en la regata que ha concluido esta en la ría gallega, y en la que la actuación de la 'armada consejera' ha sido espectacular.

En la misma regata, sus compañeros del RCN de Arrecife Leonardo (Nete) Armas y Miguel Ángel Bethencourt logran la medalla de bronce absoluta.

Para Alfredo González y Cristian Sánchez, el triunfo de este domingo en Vigo es un suma y sigue, ya que los campeones del mundo 2022 y de España 2024, ganaron en abril la Copa de España 2026 de este clásico de la vela ligera.

En declaraciones difundidas nada más concluir la prueba, González y Sánchez ya avanzan su propósito de acudir de nuevo al campeonato del mundo, que se celebra cada dos años, y en la que ganaron el oro en 2022 y la plata en 2024.

La representación canaria en la regata organizada por el RCN de Vigo por delegación de la RFEV estuvo integrada por 5 barcos, cuatro de ellos pertenecientes al RCN de Arrecife y uno al RCN de Gran Canaria.

Además compitieron otros dos regatistas isleños que navegaron formando tripulación con compañeros gallegos en ambos casos.

Alfredo y Cristina han liderado la clasificación general desde el primero de los tres días de competición. Gracias al decisivo 1-1-2 de la primera jornada, los regatistas del RCNA obtuvieron la ventaja que finalmente les ha dado la victoria tras celebrarse 5 pruebas en total, una más el sábado y otra el domingo, debido a la falta de condiciones.

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Miguel Ángel Lasso y Marcos Peraza, también del RCNA, acaban 5º de la general y 4º españoles, ya que la segunda plaza es para el barco belga de Manu Hens y Alexandre Tino, que no cuenta para el título español.