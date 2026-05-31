El Rocasa vuelve a reinar en la Liga Guerreras Iberdrola por segunda vez siete años después

Apoteósico. Un Pabellón Antonio Moreno lleno hasta la bandera guió al Rocasa Gran Canaria hasta la segunda Liga Guerreras Iberdrola de su historia, tras lograr el triunfo en el segundo partido de la final ante el Bera Bera (26-23).

A sus 27 años, el técnico grancanario Dejan Ojeda, logra guiar a un equipo que ha sido capaz de romper todos los pronósticos para terminar imponiéndose al gran favorito, a pesar de tener el factor cancha en contra en la eliminatoria.

La espectacular actuación bajo palos de Lulu Guerra le otorgó a la grancanaria un merecido MVP en otra final de las teldenses para la historia; mientras su compañera de posición, Silvia Navarro, que fue la MVP en el primer partido de la final, se retira del Rocasa con un nuevo título liguero bajo el brazo, en una despedida digna de una de las grandes leyendas del balonmano nacional.

Arranque igualado

Máxima igualdad. Esa era la nota predominante en el arranque del segundo encuentro entre el Bera Bera y el Rocasa, con cuatro minutos de sequía que eran rotos por Elba Álvarez la encargada de inaugurar el luminoso del Antonio Moreno con un lanzamiento imparable para Lulu Guerra.

Las teldenses aprovechaban la primera exclusión del partido de Maitane Echeverría para poner la igualada desde los siete metros con un eficaz lanzamiento de Linnea Sundholm.

Primera ventaja para las teldenses

El intercambio de golpes inicial era roto por los riesgos asumidos por las donostiarras que permitían al Rocasa ponerse por delante en el marcador por primera vez en el duelo, gracias a las intervenciones prodigiosas de Lulu Guerra y a los tantos de Almudena Rodríguez desde su propio campo y de Martina Lang a puerta vacía (4-2).

El Bera Bera conseguía perforar la barrera infranqueable de la meta grancanaria en un espectacular lanzamiento de Giuliana Gavilán, pero las teldenses espoleadas por su público anotaba Larissa da Silva para mantenerse con un pequeño colchón de dos goles.

Remontada donostiarra

Las vascas hacían gala de su fama de luchadoras y aprovechaba una exclusión de Almudena Rodríguez para acercar posturas con un lanzamiento ajustado de Maitane Echeverría ante el que no podía hacer nada Lulu Guerra (5-4).

El Rocasa tiraba de paciencia para encontrar el momento adecuado para volver a golpear a las azulonas y lo lograba con una penetración por la derecha de Martina Lang que fusilaba a Lucía Prades.

La escuadra vasca encontraba la recompensa a su buena defensa. Elena Amores recortaba diferencias en una vertiginosa contra para que Elke Karsten pusiese la igualada y Lisanne Kruijswijk completase la remontada.

Las teldenses se resistían a ceder el mando en el electrónico y Martina Lang devolvía las tablas en el marcador en uno de sus últimos servicios al club isleño.

Anne Erauskin ganaba un mano a mano a Lulu Guerra, Linnea Sundholm desperdiciaba un siete metros que mantenía a las donostiarras con una mínima ventaja. El duelo de porteras mantenía el marcador del duelo a cuentagotas. Dos eléctricos contragolpes de Elena Amores estiraban la renta visitante, pero Larissa da Silva sorprendía con un lanzamiento in extremis que colocaba el 8-10 al descanso del choque.

Reinicio perfecto de las isleñas

El paso por vestuarios le sentaba a las mil maravillas a las teldenses que con tres zarpazos de María de Oliveira, Martina Lang y Linnea Sundholm conseguían recuperar el mando en plaza provisionalmente (11-10).

Lulu Guerra se agigantaba bajo palos repeliendo un lanzamiento desde los siete metros de Kruijswik y Larissa da Silva le penalizaba con un nuevo tanto de las grancanarias (12-10).

Nervios en el banquillo vasco

El intercambio de golpes en el que entraba el partido no le interesaba al técnico vasco, Imanol Álvarez, que detenía el partido con un 13-11 en el luminoso.

La gallega Elba Álvarez se mostraba infalible desde los siete metros anotando dos lanzamientos consecutivos que sumados a un nuevo tanto de Amores terminaba de justificar el tiempo muerto del técnico vasco que le devolvía la ventaja en el marcador a las visitantes (13-14).

Almudena anota el gol del partido

Almudena Rodríguez daba la tranquilidad a las teldenses ejecutando el gol del partido para poner de nuevo las tablas. El Antonio Moreno apretaba y María González le endosaba un tanto a puerta vacía a las donostiarras para desesperación de Imanol Álvarez (15-14).

El Bera Bera apretaba los dientes pero se topaba con el muro levantado en su portería por Lulu Guerra. El intercambio de golpes enloquecía el partido, algo que no le convenía al Rocasa, que no terminaba de abrir una brecha para la tranquilidad, aunque encontraba a Larissa da Silva para mantenerse con una ventaja mínima (18-17).

Zaldua y Almudena daban un doble zarpazo para las grancanarias, que volvían a encontrar a la mejor versión de Lulu Guerra bajo palos y Eider Poles desataba el pánico en el banquillo visitante que tenía que detener el crono a ocho minutos para el final con un 21-18 que encarrilaba el título para las teldenses.

Un último empujón con toque de la casa

El Bera Bera respondía con dos tantos de Elba Álvarez y Maitane Etxeberría, optando Dejan Ojeda por la prudencia, parando el partido con un 21-20 en el marcador a cinco minutos para el final del duelo.

Linnea Sundholm daba tranquilidad con un golazo entrando por la banda derecha y Eider Poles mataba el partido desde los siete metros a poco más de un minuto y medio. Carmen Arroyo no fallaba ante Silvia Navaro en los siete metros, pero la finalísima estaba en manos de un Rocasa que encontraba a Yassira Martel que con dos goles consecutivos aseguraba el título de las teldenses al imponerse por un claro 26-23.