Interisleta Gran Canaria logra el subcampeonato de España de baloncesto y asciende a Primera Adaptada en un hito para el deporte canario

El Interisleta Gran Canaria ha firmado uno de los mayores éxitos de su trayectoria deportiva al conquistar el subcampeonato de España de Baloncesto Adaptado en Segunda Adaptada y certificar además su ascenso a Primera Adaptada. El conjunto grancanario alcanzó este resultado durante el Campeonato de España disputado en Valencia, consolidando el crecimiento de un proyecto que se ha convertido en una referencia del deporte inclusivo en Canarias.

La competición se celebró en La Alquería del Basket, un complejo deportivo de referencia para el baloncesto nacional, donde nueve equipos procedentes de distintas comunidades autónomas lucharon por el título nacional. Entre todos ellos, el Interisleta fue el único representante canario en el torneo.

Un nuevo paso adelante para el baloncesto adaptado canario

El resultado obtenido en Valencia supone un avance significativo para el baloncesto adaptado de las islas. El ascenso a Primera Adaptada permitirá al equipo competir la próxima temporada en una categoría superior, enfrentándose a algunos de los mejores conjuntos del país.

Este éxito llega además después de que el club lograra el pasado año el campeonato de España en la modalidad de Habilidades durante la competición celebrada en Girona. Con la clasificación para la final de este año, el Interisleta encadenó su segunda presencia consecutiva en una final nacional, una muestra de la evolución constante que ha experimentado la entidad en los últimos años.

Un inicio de campeonato marcado por la superioridad

El camino del conjunto grancanario hacia la final comenzó con una contundente victoria frente al Adisli de Madrid. El Interisleta se impuso por un claro 54-4 en un encuentro en el que mostró una gran fortaleza defensiva y una notable eficacia colectiva.

El triunfo permitió al equipo afrontar con confianza el resto de la competición y situarse en una posición favorable dentro de la fase de grupos.

El Interisleta Gran Canaria se proclamó subcampeón de España de Baloncesto Adaptado en Segunda Adaptada y logró el ascenso a Primera Adaptada. / La Provincia

La segunda cita llegó frente al conjunto No Hay Límites de Yecla. Ambos equipos tenían asegurada su clasificación para la siguiente ronda, por lo que el partido serviría para decidir qué conjunto avanzaba como líder de grupo.

El choque fue mucho más equilibrado que el anterior, aunque el equipo canario volvió a demostrar su capacidad competitiva y terminó imponiéndose por 22-19. Gracias a este resultado, el Interisleta certificó el primer puesto de su grupo y aseguró su presencia en las semifinales.

Victoria en semifinales y billete para una nueva final nacional

En la penúltima ronda del campeonato esperaba el Aspajumide de Murcia. El encuentro exigió un importante esfuerzo por parte de los jugadores canarios, que tuvieron que mantener la concentración durante todo el partido para superar a un rival que no puso las cosas fáciles.

Finalmente, el conjunto isleño logró imponerse por 27-14 y selló su clasificación para la gran final. Con este resultado, el equipo garantizaba además uno de los grandes objetivos de la temporada: el ascenso a Primera Adaptada.

La victoria en semifinales confirmó el excelente momento deportivo de un club que continúa ampliando su presencia en el panorama nacional del deporte adaptado.

Una final decidida por mínimos detalles

El último partido del campeonato enfrentó al Interisleta Gran Canaria con el Atlético Fortius, conjunto de la Región de Murcia y rival conocido por la entidad en otras competiciones deportivas.

La final estuvo marcada por la igualdad desde el inicio. Ninguno de los dos equipos consiguió abrir diferencias significativas en el marcador y el desenlace permaneció incierto hasta los últimos instantes.

El equipo canario dispuso de varias oportunidades para tomar ventaja e incluso generó más opciones ofensivas que su rival durante algunas fases del encuentro. Sin embargo, la falta de acierto en momentos clave terminó siendo determinante.

El marcador final reflejó un ajustado 14-13 favorable al Atlético Fortius, que se llevó el título nacional por la mínima diferencia. A pesar de la derrota, la actuación del Interisleta dejó una imagen muy positiva y confirmó el alto nivel competitivo mostrado durante todo el torneo.

Un logro histórico para Canarias

El balance final del campeonato ha sido valorado como extraordinario por el club. La medalla de plata y el ascenso de categoría representan un hito para el baloncesto adaptado canario, especialmente si se tiene en cuenta que muchos de los equipos participantes cuentan con una mayor frecuencia competitiva durante la temporada.

La consecución del subcampeonato nacional sitúa además al deporte inclusivo desarrollado en Canarias entre los proyectos más destacados del país y demuestra el potencial de los deportistas isleños para competir al máximo nivel.

Este resultado también pone de manifiesto la importancia de seguir impulsando iniciativas que favorezcan la práctica deportiva entre las personas con discapacidad intelectual y faciliten su acceso a competiciones de ámbito nacional.

Reconocimiento al apoyo institucional y empresarial

Desde la entidad se ha querido destacar la colaboración de instituciones públicas, fundaciones y empresas que han respaldado el proyecto a lo largo de la temporada.

Entre las entidades que han contribuido al desarrollo del club figuran la Universidad Fernando Pessoa Canarias, Canaluz, Fundación Puertos de Las Palmas, Fundación CD Tenerife, Alfonso Serrano Joma, Spar Gran Canaria, Centro Comercial El Muelle, Tirma, Sagulpa, Fisioterapia Josemi, TE Publicidad, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD) del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El respaldo recibido ha permitido al Interisleta continuar desarrollando programas deportivos e inclusivos destinados a personas con discapacidad intelectual, así como mantener su presencia en las principales competiciones nacionales.

Con la medalla de plata obtenida en Valencia y el ascenso a Primera Adaptada ya asegurado, el Interisleta Gran Canaria abre una nueva etapa en su historia. El club regresa a las islas con uno de los mayores éxitos de su trayectoria y con el reto de seguir creciendo en la máxima categoría del baloncesto adaptado nacional.