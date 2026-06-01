El Rocasa Gran Canaria, el gran orgullo del barrio de Las Remudas

El Rocasa Gran Canaria tiene su origen en noviembre de 1978, cuando fue fundado por su actual presidente, Antonio Moreno, en el barrio de Las Remudas, como un modesto protecto deportivo y social que pretendía que las jóvenes de la zona encontrasen en el deporte, y en concreto en el balonmano, una forma de practicar deporte y coger buenos hábitos que les sirviesen para no delinquir y tener una vida próspera y feliz. Mucho ha llovido desde entonces, hasta el punto de que ese pequeño embrión de club deportivo se ha convertido en uno de los más laureados del deporte femenino español, convirtiéndose en el club decano de una Liga Guerreras Iberdrola que conquistaban por segunda vez en su historia el pasado domingo, ante su afición, en un golpe en la mesa de una nueva camada irrepetible que devuelve al barrio a lo más alto del balonmano femenino nacional.

Si la primera liga conquistada hace siete años llevó el sello inconfundible de Carlos Herrera, un técnico grancanario; en esta ocasión el destino ha querido que fuera el propio Carlos el encargado de iniciar esta temporada en la que por motivos personales se vio obligado a dejar el equipo, confiando la directiva en las jóvenes manos de un talento puro de la casa, Dejan Ojeda, que a sus 27 años ya sabía lo que era ser campeón con las teldenses al levantar la última Challenge como segundo de Robert Cuesta. La presión no se ha notado en un técnico joven, forjado al fuego de la cantera de un Rocasa que no sólo genera buenas jugadoras sino también entrenadores de nivel capaces de seguir llenando de títulos las vitrinas del club.

Un palmarés dorado

En su palmarés las chicas del barrio de Las Remudas cuentan ya con dos Ligas, dos Copas de la Reina, dos Supercopas de España y tres Challenge Cup, para completar un total de nueve entorchados que las convierten en uno de los mejores equipos de España.

Un total de once internacionales han vestido la elástica de un Rocasa Gran Canaria que hoy recibían el agasajo institucional que les corresponde por su gesta, tanto en Presidencia de Gobierno, donde fueron recibidas por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el vicepresidente, Manuel Domínguez, el consejero de Deportes Poli Suárez y por el viceconsejero de Deportes Ángel Sabroso. Este último vivió de una forma especial la hazaña de sus paisanas como lo que fue, uno de los mejores árbitros de balonmano de la historia a nivel mundial. También fueron recibidas en las Casas Consistoriales de Telde por el alcalde, Juan Antonio Peña, y por el concejal de Deportes , Christian Santana.

Recepción en el ayuntamiento de Telde. / BM Remudas

Del infierno al cielo antes de volver a reinventarse

Tras pasar un pequeño periplo por el desierto en el que el equipo incluso llegó a ver peligrar su categoría, el club ha visto como la apuesta que hizo en su momento por incorporar a jugadoras jóvenes, con mucho talento pero todavía por pulir, le ha permitido crecer hasta el punto de someter a tres de los mejores equipos de la Liga Guerreras Iberdrola como son el Elche, el Costa del Sol Málaga y el todopoderoso Bera Bera en la final, para volver a reinar y a brillar una vez más con luz propia.

Este verano toca reinventarse. La retirada de la mejor portera española de todos los tiempos, Silvia Navarro, junto a talentos de la talla de Martina Lang, Larissa da Silva, Linnea Sundholm y María González, que han despertado el interés de otros equipos, aunque no es una novedad para las teldenses que seguirán en la brecha.