BALONMANO
El Rocasa Gran Canaria comparte su segundo trofeo liguero con la redacción de LA PROVINCIA
La plantilla de las flamantes campeonas de la Liga Guerreras Iberdrola fueron agasajadas a su llegada al periódico, donde las recibió su director, Fernando Canellada
Día de celebración. La plantilla del Rocasa Gran Canaria, flamante campeón de la Liga Guerreras Iberdrola, fue agasajada en su visita a la redacción de LA PROVINCIA, donde fueron recibidas por su director Fernando Canellada, quien felicitó a las campeonas y les deseó toda la suerte para la próxima temporada en la que espera que tengan que volver para compartir con la redacción un nuevo entorchado.
Las guerreras teldenses cumplieron con la tradición de inmortalizarse con una foto junto a los redactores y redactoras del periódico, junto al trofeo de campeonas, el segundo que han conquistado en toda su historia y que les permitirá el próximo curso disputar la ronda previa de la European League, representando al balonmano femenino canario y español.
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