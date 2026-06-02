El andorrano Xavier Folguera, tercer fichaje del CV Guaguas

El Club Voleibol Guaguas Las Palmas continúa perfilando su plantilla para la temporada 2026-27 con la incorporación de Xavier Folguera (Andorra, 1988). El experimentado colocador andorrano se convierte en el tercer fichaje del conjunto amarillo tras las llegadas de Paquillo Fernández y Miki Fornés. Procedente del Cagliari, Folguera aterriza en Gran Canaria después de una extensa carrera en España, Francia, Bélgica e Italia.

La posibilidad de vestir la camiseta amarilla llegó cuando menos lo esperaba. “Cuando hablé con Juan Ruiz cambió por completo el planteamiento de mi vida para la próxima temporada. Mi idea era irme a Madrid, pero al Guaguas no se le puede rechazar”, reconoce. “Este año jugué en Cagliari y las ofertas que tenía no me terminaban de convencer. Incluso me planteaba quedarme en Madrid buscando nuevas oportunidades, pero la llamada del Guaguas lo cambió todo”, explica.

Folguera no esconde su admiración por el club grancanario: “Es un orgullo formar parte de un equipo ganador que lucha por títulos año tras año. Desde 2020 se ha convertido en un club referente en España y también está consiguiendo hacerse respetar en Europa”. El andorrano considera que el proyecto deportivo es uno de los más atractivos y destaca la ambición competitiva mostrada tanto en la Superliga como en la CEV Champions League.

Xavier Folguera, experiencia y talento para dirigir el juego del CV Guaguas / La Provincia

Paso por varios clubes

El nuevo colocador del Guaguas compartirá posición con Io De Amo, un jugador al que conoce y admira desde hace años. “Siempre he hablado muy bien de él porque su juego es muy vistoso. Mueve la pelota y sabe llevar al equipo en cada partido”. Folguera se define como un colocador preciso: “Me gusta jugar rápido, ayudar con el saque y aportar también en defensa. Solo mido 1,80 metros, pero intento compensarlo con la técnica, la táctica y la creatividad para generar opciones de ataque”.

A sus 37 años, Folguera llega al Guaguas después de una carrera repleta de experiencias. Tras comenzar en Andorra, pasó por Soria, Ibiza, Unicaja Costa de Almería, donde conquistó la Superliga en 2015 y coincidió con Jorge Almansa, Teruel, Bélgica, Francia, Melilla y, más recientemente, el Cagliari italiano. Ahora afronta un nuevo reto en una isla que conoce por sus visitas deportivas y que espera descubrir más a fondo en los próximos meses.