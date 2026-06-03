Unos 500 escolares de 31 equipos, en Santa Lucía

El municipio de Santa Lucía de Tirajana acoge, entre mañana y el domingo, el Campeonato de Canarias de la categoría premini masculino y femenino de baloncesto. El Pabellón de Deportes de Vecindario, el de La Unión y el Complejo Deportivo de Los Llanos serán las tres sedes de esta competición, en las que se celebrarán 83 partidos con entrada gratuita.

En total serán cerca de medio millar de escolares de quinto de primaria de 31 clubs de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. La competición está organizada por el club Santa Lucía Suresanta con el apoyo del Ayuntamiento y la Federación Canaria.

En la presentación oficial del torneo, celebrada ayer en Vecindario, el alcalde Francisco García agradeció al club local por organizar este campeonato por primera vez en el municipio, «que es una oportunidad para que los más pequeños se inicien en el baloncesto». Por su parte, el concejal de Actividad Física y Deportes, Julio Ojeda, señalaba que existen pocos municipios del Archipiélago «que estén equipados para una competición de este tipo, que se desarrollará en tres instalaciones diferentes y eso hace todavía más complicada su organización».

Por su parte, Mario Suárez, el director deportivo de club anfitrión, el Santa Lucía Suresanta, señaló que «para nuestro club supone un auténtico honor y un gran reto asumir este campeonato, que es el mayor reto que hemos realizado hasta ahora». «Hay más de 40 personas trabajando desde hace meses para que este torneo se desarrolle a la perfección, porque creemos que el deporte debe ir más allá de las victorias», añadía.

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Mientras, el director técnico arbitral de la Federación Canaria de Baloncesto, Héctor Báez, manifestó que «soy de este municipio pero ahora estoy fuera, y estoy muy contento de que este campeonato se celebre aquí, por eso quiero agradecer la colaboración del Ayuntamiento y el trabajo de Santa Lucía Suresanta». n