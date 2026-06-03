DEPORTES DE CONTACTO
Canarias, tercera clasificada por federaciones en el campeonato de España de Luchas Olímpicas
La delegación isleña regresó de Sagunto (Valencia) con nueve metales y un bronce en la modalidad por equipos lograda por el Atlas Wrestling Academy
El deporte de contacto en el Archipiélago se mantiene en los más alto del panorama nacional, como demuestra la reciente participación de Canarias en el campeonato de España de Luchas Olímpicas, celebrado en la localidad valenciana de Sagunto, en el que la delegación isleña sumó nueve metales en la competición por federaciones, además de un bronce en la modalidad por equipos que logró el Atlas Wrestling Academy.
Daniel White Gorila Ladero, entrenado por Pedro García, logró la medalla de oro en la modalidad de lucha libre -97 kg, en una dura competencia en la que el luchador malagueño afincado en Gran Canaria derrotó a los representantes de Barcelona, Madrid, Andalucía y Galicia para proclamarse campeón. Otros dos primeros puestos fueron a parar a manos de Javier Duménigo González en la modalidad de lucha grecorromana y Francis Thomas Morrisey en la de lucha libre -74 kg.
Doble medalla para Reiniel Pablo Díaz Ramos
Otras cuatro medallas fueron de plata. Las logradas por Yuisralembert Carrión Pérez en lucha grecorromana -87 kg; Javier Díaz-Alejo Peinado, en la modalidad de lucha libre olímpica - 65 kg y otras dos por parte de Reiniel Pablo Díaz Ramos en las modalidades de lucha playa y lucha grecorromana.
Finalmente, Juan Pablo González Crespo, en la modalidad de lucha libre olímpica -70 kg y Tomás Monzón se hicieron con la medalla de bronce en la modalidad de lucha grecorromana.
Diferencias entre la lucha grecorromana y la lucha libre olímpica
La principal diferencia radica en el uso de las piernas. En la lucha grecorromana está estrictamente prohibido usar las piernas para atacar o defender, debiendo usar solo los brazos y el torso. En la lucha libre olímpica, el uso de todo el cuerpo es válido, permitiendo zancadillas, agarres y bloqueos de piernas.
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