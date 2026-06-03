El canario Ángel Zubiría dirigirá a España en el Europeo de Optimist

El técnico canario Ángel Zubiría ha sido designado entrenador titular del equipo que representará a España en el Campeonato de Europa de la clase Optimist 2026, que se celebrará en julio en la ciudad polaca de Gdynia, según informa la Real Federación Canaria de Vela.

Para Zubiría, habitual jefe de equipo en las expediciones de la Federación Canaria, esta será su cuarta experiencia como entrenador de la selección nacional. “El reto es la preparación mental; técnicamente todos podrían ganar”, afirma el técnico.

Ocho regatistas en el equipo español

La selección española que competirá en el Europeo estará integrada por ocho regatistas, entre ellos la lanzaroteña Lola Carrión, del Real Club Náutico de Arrecife, campeona del ranking canario 2026 pese a competir todavía en categoría sub-13.

El entrenador del Real Club Náutico de Torrevieja, Enrique Mena, ejercerá como jefe de equipo durante la cita continental.

Además de Carrión, el equipo español contará con cuatro representantes de Baleares, entre ellos la vigente campeona de Europa, Lluc Bestard, y Jan Palou, campeón de la Copa 2026 e integrante del equipo que logró para España el Mundial de 2025, del que también formó parte la canaria Marta Mansito, actualmente regatista de la clase 420.

Las federaciones murciana, catalana y valenciana aportarán, por su parte, un representante cada una a la selección.

Preparación mental y adaptación al campo de regatas

“Todos ellos son fijos en las quinielas en regatas internacionales y de la Excellence Cup, además de cabezas de serie de las federaciones autonómicas más potentes”, señala Zubiría.

El técnico canario considera que el principal desafío será conseguir que los regatistas lleguen en las mejores condiciones mentales y se adapten al escenario de competición.

“Nuestro papel es conseguir que lleguen preparados mentalmente lo mejor posible y que se adapten a las condiciones que encontremos en Gdynia, porque técnicamente todos ellos tienen capacidad para ganar el Europeo perfectamente”, subraya.

El canario Ángel Zubiría en la presentación del equipo para el europeo de Pptimist 2026 / LP / DLP

Canarias vuelve a la primera línea técnica del Optimist

La elección de Zubiría como entrenador nacional para esta competición supone el regreso de Canarias a la primera línea técnica del Optimist español tras varios años de ausencia, pese a la presencia habitual de regatistas canarios en los primeros equipos.

El propio entrenador atribuye su designación, entre otros factores, a la insistencia de AECIO Canarias para que los buenos resultados obtenidos en pasadas temporadas, principalmente por los técnicos Wichy Hernández y Juan Curbelo, tuvieran reflejo también en la expedición española.

Una estancia previa en Polonia

El plan de preparación del equipo español hasta el Campeonato de Europa, que se disputará entre el 24 y el 31 de julio en Gdynia, incluye una estancia previa en la ciudad polaca para conocer “el club, la ciudad y, sobre todo, el campo de regatas”.

Para Zubiría, dirigir a la selección en un Campeonato de Europa “es una experiencia muy enriquecedora que, por un lado, te exige, por otro, te enseña, pero sobre todo te da la oportunidad de vivir la ilusión de unos deportistas que llevan mucho tiempo luchando por llegar aquí”.

Una amplia trayectoria como técnico

Nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1980, aunque radicado en Las Palmas de Gran Canaria desde los dos años, Ángel Zubiría se inició como regatista en el Real Club Náutico de Gran Canaria a los nueve años.

Tras su etapa en Optimist, navegó en las clases 420 y 470 hasta que en el año 2000 comenzó su trayectoria como entrenador.

Zubiría es entrenador nacional de la clase Optimist y cuenta con una amplia experiencia en esta y otras clases, tanto como técnico en distintos clubes de las islas, especialmente en el Real Club Náutico de Gran Canaria, como en las funciones de jefe de equipo de la Real Federación Canaria de Vela en competiciones nacionales, responsabilidad que ha ejercido en numerosas ocasiones.

Designación de los técnicos nacionales

La selección del técnico o técnica del equipo nacional en eventos internacionales es una decisión de la directiva de AECIO, la asociación de la clase, que posteriormente debe ratificar la Real Federación Española de Vela.

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La fórmula adoptada por la actual directiva contempla criterios como la experiencia en eventos internacionales y el currículo deportivo de los posibles candidatos, así como las propuestas de las delegaciones autonómicas de AECIO, que después se votan en asamblea.