El Festival de Gimnasia Isla de Lanzarote 'Lolina Curbelo' incorpora competiciones en su 31ª edición

El Cabildo de Lanzarote, a través del Servicio Insular de Deportes, ha presentado este miércoles la trigésimo primera edición del Festival de Gimnasia Isla de Lanzarote 'Lolina Curbelo', una de las citas deportivas con mayor tradición dentro del calendario insular. La edición de 2026 llega con importantes novedades y una programación ampliada que combinará las habituales exhibiciones gimnásticas con competiciones oficiales de ámbito regional, nacional e internacional.

El evento se desarrollará entre los días 5 y 14 de junio y tendrá como principales escenarios la Ciudad Deportiva Lanzarote y el pabellón del IES Blas Cabrera Felipe, espacios que acogerán tanto las actividades formativas como las exhibiciones y torneos previstos.

Un festival consolidado en el calendario deportivo de Lanzarote

A lo largo de más de tres décadas, el Festival de Gimnasia Isla de Lanzarote se ha convertido en un referente para la promoción de esta disciplina en la isla. Cada año reúne a cientos de deportistas y familias en torno a una actividad que combina formación, espectáculo y convivencia.

La principal novedad de esta edición será la incorporación de competiciones específicas de las dos modalidades que cuentan con mayor implantación en Lanzarote: la gimnasia rítmica y la gimnasia artística. Con esta ampliación, la organización busca reforzar el carácter técnico y deportivo del encuentro sin renunciar a su tradicional componente divulgativo.

Durante la presentación del programa, el consejero de Actividad Física y Deportes del Cabildo de Lanzarote, Juan Monzón, agradeció la colaboración de los clubes de la isla y destacó la importancia de seguir impulsando ambas disciplinas. Asimismo, animó a la ciudadanía a asistir a un evento que promueve valores asociados al deporte como el esfuerzo, la constancia y el compañerismo.

Juan Monzón, consejero de Deportes del Cabildo de Lanzarote, en la presentación, este miércoles, del XXXI Festival de Gimnasia Isla de Lanzarote 'Lolina Curbelo'. / La Provincia

Diez días de actividades, exhibiciones y competición

La programación arrancará el 5 de junio con una clase magistral de gimnasia rítmica que servirá como antesala al Torneo de Gimnasia Rítmica Tenesa Fest, previsto para el día siguiente.

El miércoles 10 de junio tendrá lugar la primera jornada de exhibiciones del festival. A partir de las 19:00 horas participarán los seis clubes y equipos de gimnasia de Lanzarote: Tenesa Sol, CEIP Capellanía del Yágabo, Tigotán, Salite, Isla de Lanzarote y Ayatima.

La segunda gran cita llegará el jueves 11 de junio con el inicio del Torneo Internacional de Gimnasia Artística Zapata’s Cup, cuya primera subdivisión comenzará a las 17:00 horas. Esa misma jornada, a las 20:30 horas, se celebrará una nueva sesión de exhibiciones dentro del programa oficial del festival.

La competición de gimnasia artística continuará durante el resto del fin de semana. Las sucesivas subdivisiones se desarrollarán durante las jornadas del viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de junio, comenzando cada día desde primera hora de la mañana.

Más de un millar de participantes en las distintas actividades

La edición de 2026 registrará una de las mayores cifras de participación de su historia. Solo las exhibiciones locales reunirán a cerca de 400 gimnastas lanzaroteños, que mostrarán el trabajo realizado durante la temporada en sus respectivos clubes y escuelas deportivas.

Por su parte, el Torneo Tenesa Fest congregará a unos 240 deportistas procedentes de Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria, consolidándose como una de las citas destacadas de la gimnasia rítmica en Canarias.

La competición artística será la que concentre un mayor volumen de participantes. La Zapata’s Cup contará con alrededor de 400 gimnastas, que llegarán desde diferentes puntos de España y del extranjero. Entre las procedencias confirmadas figuran comunidades autónomas como Cataluña, Madrid, Andalucía, Extremadura e Islas Baleares, además de deportistas de las islas de Tenerife y Gran Canaria y una representación internacional procedente de Bélgica.

Esta presencia de participantes de distintos territorios refuerza la proyección exterior del evento y contribuye a situar a Lanzarote como sede de encuentros deportivos especializados.

Los clubes de Lanzarote, protagonistas de la organización

La organización de los torneos ha recaído en dos de las entidades con mayor trayectoria dentro de la gimnasia insular.

El Club Tenesa Sol será el responsable de coordinar la competición de gimnasia rítmica, mientras que el Club Isla de Lanzarote asumirá la dirección organizativa de la Zapata’s Cup en la modalidad artística.

La implicación de ambos clubes refleja el crecimiento experimentado por la gimnasia en la isla durante las últimas décadas y el trabajo desarrollado por entrenadores, deportistas y familias para consolidar estas disciplinas.

Clases magistrales con figuras de referencia internacional

Además de la competición, el festival incluirá varias actividades formativas dirigidas especialmente a la cantera deportiva de Lanzarote.

Las clases magistrales permitirán a los jóvenes gimnastas compartir experiencias y conocimientos con deportistas de reconocido prestigio internacional.

En gimnasia rítmica, la formación estará a cargo de la gimnasta Margarita Kolosov, una de las figuras destacadas de esta modalidad en el panorama europeo.

Por su parte, la gimnasia artística contará con la participación de destacados representantes de la élite española, entre ellos Ray Zapata, medallista olímpico; Nicolau Mir, Néstor Abad, Thierno Diallo, Daniel Carrión y Joel Plata.

La presencia de estos deportistas permitirá a los participantes conocer de primera mano aspectos técnicos y metodológicos de alto nivel, además de servir como inspiración para las nuevas generaciones.