El torneo ITF W100 DisaGran Canaria, premiado

El torneo ITF W100 Disa Gran Canaria-Maspalomas ha sido nuevamente reconocido por la Federación Internacional de Tenis en un programa internacional creado para distinguir a aquellos eventos que acreditan un cumplimiento ejemplar de los estándares administrativos, operativos y organizativos exigidos por el circuito mundial ITF. Este nuevo galardón, correspondiente a la edición de la competición isleña celebrada en julio de 2025, supone la segunda distinción consecutiva para el torneo grancanario y refuerza su posición como uno de los eventos líderes del circuito mundial femenino en términos de calidad organizativa, atención a la jugadoras, equipos técnicos, oficiales y compromiso con el desarrollo del tenis profesional femenino.

En la carta remitida por la Federación Internacional , este organismo destaca que el W100 Disa Gran Canaria-Maspalomas cumplió de forma sobresaliente con los requisitos administrativos y operativos exigidos, siendo incluido entre los torneos líderes en estándares de organización a nivel mundial.

El reconocmiento adquiere una relevancia especial por proceder de la máxima institución del tenis mundial y por reconocer no solo el resultado deportivo del evento, sino también la capacidad organizativa, la profesionalidad del equipo y el esfuerzo realizado para ofrecer una experiencia de primer nivel a jugadoras, entrenadores, oficiales, público e instituciones colaboradoras. El certificado oficial emitido por la ITF acredita expresamente que el W100 Gran Canaria-Maspalomas, dirigido por Oti Santana y organizado por el Club Deportivo Conde Jackson, ha sido premiado por alcanzar una prestación ejemplar el año pasado.

Además, la nueva distinción cobra una dimensión especialmente importante para el tenis español, ya que el evento grancanario es actualmente el único torneo femenino de máxima categoría ITF W100 que se celebra en territorio español. Esta circunstancia lo convierte en una prueba estratégica para las jugadoras españolas y canarias, que encuentran en la Isla una oportunidad excepcional para competir en casa en un torneo de máximo nivel, sumar puntos relevantes para el ranking internacional y enfrentarse a jugadoras de gran nivel sin necesidad de desplazarse fuera del país. Según el calendario oficial de la ITF, la edición del presente año se celebrará del 26 de julio al 2 de agosto, con una dotación de 100.000 dólares en premios.

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La directora de la competición , Oti Santana, quiso subrayar la importancia que tiene este nuevo reconocimiento de la Federación Internacional: «Recibir este galardón por segundo año consecutivo es una enorme satisfacción y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. En todos estos años hemos trabajado con el compromiso de que cada recurso público y privado destinado al torneo se traduzca en una organización cada vez más profesional, en una mayor proyección para Canarias, Gran Canaria y en concreto para Maspalomas, así como una experiencia de máximo nivel para las jugadoras». n