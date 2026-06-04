El MMT Fest Balonmano Gáldar ficha a Marko Ojeda y recupera talento grancanario para su primera línea

El MMT Fest Balonmano Gáldar Gran Canaria ha anunciado la incorporación de Marko Ojeda, lateral derecho zurdo de 20 años y 2,08 metros de altura, que se suma al conjunto galdense de cara a la temporada 2026/27.

El fichaje del jugador grancanario supone una apuesta de presente y futuro para la primera línea del equipo, donde aportará proyección, capacidad ofensiva y talento en una posición clave.

Natural de Gran Canaria, Ojeda comenzó su formación deportiva en el Rocasa Remudas, club en el que desarrolló buena parte de su etapa de base. En la temporada 2021/22 dio el salto al Club Cisne Balonmano, entidad en la que ha continuado su crecimiento hasta competir en División de Honor Plata, una de las categorías de referencia del balonmano nacional.

A lo largo de su trayectoria, el nuevo jugador del Balonmano Gáldar ha participado en sectores nacionales de clubes y en los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas, consolidándose como uno de los jugadores con mayor proyección de su generación.

Su progresión también le ha permitido formar parte de las convocatorias de los Hispanos Juveniles, selección con la que se proclamó campeón de los Juegos Mediterráneos de 2022. Posteriormente, también se integró en dinámicas de los Hispanos Junior.

Marko Ojeda, nuevo fichaje del MMT Fest Balonmano Gáldar Gran Canaria / LP / DLP

Una apuesta por juventud, proyección e identidad canaria

Con la llegada de Marko Ojeda, el MMT Fest Balonmano Gáldar Gran Canaria refuerza su plantilla con juventud, talento y potencial, al tiempo que consolida su compromiso con el crecimiento del proyecto deportivo.

El fichaje se enmarca, además, en la apuesta del club por recuperar y atraer a jugadores grancanarios que desarrollan su carrera fuera de la isla, favoreciendo su regreso a casa y fortaleciendo la identidad canaria del equipo.

El conjunto galdense continúa así construyendo un proyecto que combina competitividad, arraigo y sentimiento de pertenencia, con la mirada puesta en la temporada 2026/27.