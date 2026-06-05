Carmelo Cabrera, exjugador canario del Real Madrid: «No conozco un presidente con tantos éxitos como Florentino Pérez»

Si tuviera que poner la mano en el fuego o depositar tu voto en la urna por uno de los candidatos a la presidencia del Real Madrid, Florentino o Riquelme, ¿por quién lo haría?

Por Florentino, sin duda. Ha demostrado ser el mejor presidente del mundo en el ámbito del deporte. Lo he seguido desde que coincidió en el servicio militar de Los Rodeos (Tenerife) con su compañero y amigo hasta hoy, José Luis Padrón Rivas, arquitecto grancanario, que dormía en la litera superior a la del ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que años después alcanzaría la presidencia del club madridista. Ningún presidente deportivo ha conseguido tantos entorchados en el ámbito nacional e internacional como él. También es el que ha fichado a los mejores o llamados galácticos. Basta repasar la lista de incorporaciones durante su mandato, desde Figo hasta hoy con Mbappé, sin olvidarnos de Cristiano Ronaldo, Roberto Carlos, Courtois, Zidane, Benzemá, Modric, Kroos, Beckham, Kaká, etc. Además de presidente, ha ejercido de padre con los jugadores, incluidos los de baloncesto, especialmente en momentos de alguna dificultad individual, tendiéndoles la mano como persona. No me sorprendió que Butragueño lo definiera como un ser superior. Parece claro que el Real Madrid es para Florentino Pérez un hobby y a la vez una profesión, al que le dedica la mayor parte de su tiempo, mientras otros dirigentes prefieren irse de caza, cuando no a la playa.

¿Cuál es su pronóstico, independientemente de su manifiesta simpatía personal con Florentino Pérez?

Florentino será reelegido porque su apuesta es compartir con todos los socios lo que constituye la familia y patrimonio del Real Madrid. Se compromete a involucrar en la gestión del club a todos ellos.

¿No deja resquicio para la sorpresa y una posible victoria de Enrique Riquelme?

Siempre hay margen para una sorpresa ante un candidato más joven. Pero sigo creyendo más en el modelo de gestión exitoso acreditado por el presidente actual, aunque en los dos últimos años no tuviera el resultado perseguido, particularmente en el fútbol. Los aficionados están acostumbrados a conseguir títulos. Es la exigencia permanente en el Real Madrid. Cuando no se obtienen, cunde entonces el enfado, el desánimo, las tensiones o las decepciones. Un segundo puesto en una competición es como una derrota, mientras que para otros clubs ese puesto puede significar orgullo o un honor. Lo entiendo. Bien es verdad que una buena plantilla no es sinónimo de buen equipo. Es fundamental la cohesión del grupo, fijar el rol de cada uno, y orillar los egos para obtener el máximo rendimiento en beneficio del colectivo. La llamada sequía de títulos del Real Madrid futbolístico en los dos últimos años sucede con otros grandes clubs de la NBA americana y se asume con cierta lógica de normalidad. No siempre son campeones los mismos equipos de gran renombre internacional.

Los candidatos se han acusado mutuamente del intento de privatizar por completo la sociedad madridista en el futuro.

A mí no me hace gracia la privatización o venta del diez por ciento que ha esbozado Florentino, aunque con la garantía de que la mayoría decisoria continuará siendo detentada por los socios. Es de subrayar en su anuncio de tal iniciativa, destinada a sacar el máximo rendimiento de las nuevas tecnologías para el club, que habrá de ser respaldada antes por la masa social a través de un referéndum.

Por su condición de antigua figura del equipo de baloncesto en los años 60 y 70 del pasado siglo tuvo el privilegio de tratar y conocer a los dos presidentes más emblemáticos del club: Santiago Bernabéu y luego Florentino Pérez. ¿Algo en común en sus personalidades?

Santiago Bernabéu fue otro gran presidente. También paternal. Siempre fichaba o se interesaba primero por la persona y luego por el jugador. Un día preguntó a Luis Molowny: «¿Qué tal es Cabrera como persona?». Y nuestro paisano le respondió que conocía a mis padres, que era de buena familia, que yo me cuidaba y que me gustaba mucho el baloncesto. Tras escuchar esto, don Santiago reaccionó y le manifestó a su interlocutor canario de máxima confianza, con su clásico estilo directo y claro: «Entonces, Luis, fíchalo de inmediato, que ya nos encargaremos nosotros de enseñarle a jugar». De este modo aterricé en el Real Madrid en 1968. Bernabéu y Florentino tienen en común una enorme personalidad y liderazgo carismático. Los dos grandes presidentes por antonomasia en la historia del club blanco.

En tiempos de Bernabéu se decía que el Real Madrid de fútbol con sus cinco copas de Europa liderado por Di Stéfano, y el de baloncesto, también con otros éxitos internacionales, era el mejor embajador de España. ¿Lo percibió así en sus salidas al extranjero con el equipo?

Cierto. Franco, jefe del Estado, no salía de España, y el Real Madrid era el mejor embajador compitiendo internacionalmente. Con desplazamientos incluso a Rusia, y a todos los países comunistas europeos del denominado telón de acero, con los que el gobierno de la época estaba enemistado. También viajábamos a Israel, país con el que tampoco se habían establecido aún relaciones diplomáticas. Un momento destacado fue cuando Santiago Bernabéu improvisó la entrega de la insignia de oro y brillantes del Real Madrid al general y ministro de Defensa israelí de la época, Moshé Dayán, con ocasión de un partido nuestro frente al Maccabi en Tel Aviv. Injustamente se ha tildado al Real Madrid como el equipo del Régimen, y no se tiene en cuenta que Franco evitó en 1965 que el Barcelona fuese a la quiebra por una deuda de 250 millones de pesetas de entonces.

¿Cuál es el mejor recuerdo de su paso por el Real Madrid de baloncesto?

Haber vestido esa camiseta durante 11 años ininterrumpidos a nivel nacional e internacional, sumando infinidad de títulos en todas las competiciones. ¿Mi referente individual? Difícil citar solo uno. Resultaba muy fácil jugar con aquellos compañeros. Todos eran mejores que yo. Tanto los americanos como los españoles: Brabender, Clifford Luyk, Walter, Emiliano, etc.

¿Tiene igual memoria con respecto a sus inicios deportivos en Las Palmas?

En mi infancia era de jugar más al fútbol en el patio del Claret. Pero me decanté por el baloncesto a partir de los 12 años, con el auge posterior del minibasket en la capital grancanaria a partir de 1963.

Una tragedia el descenso del Gran Canaria de baloncesto el pasado fin de semana. ¿Consecuencia de errores acumulados en los despachos y en la cancha a lo largo de la temporada, sumados a un infortunio decisivo?

Es sin duda una catástrofe, no solo deportiva, abandonar la máxima categoría nacional, la ACB. Europa nos pierde de vista totalmente en este ámbito. La hecatombe ha llegado por un modelo de gestión, además de unos resultados adversos en la cancha. No me parece normal, por ejemplo, que el base francés Andrew Albicy declinara ejercer de capitán en el Granca. Esto denota, quizás, problemas y egos internos que los diferentes estamentos del club no lograron encarrilar y solucionar a tiempo. Una auténtica pena.

¿Cómo pinta el futuro?

Muy complicado en lo deportivo y en lo económico. La realidad y la historia demuestran que es más fácil mantener la categoría en la ACB que recuperar la plaza después de un descenso. Tengo muchas dudas acerca del futuro del Granca, por las muchas incertidumbres que llevará tiempo despejar.