Felo Batista, exjugador canario del Real Madrid: «Florentino Pérez es un fenómeno»

El antiguo jugador grancanario del Real Madrid, Felo Batista (Las Palmas de Gran Canaria, 1937), se muestra rotundamente a favor de la revalidación presidencial de Florentino Pérez. Con una vida sosegada hoy en su vivienda de la calle Blasco Ibáñez de Las Alcaravaneras, el exfutbolista de la UD Las Palmas, Sevilla y Real Madrid, en el que militó siete años, sigue con atención los pronunciamientos de los dos candidatos madridistas en campaña electoral que acaba mañana.

«El presidente actual, Florentino, es un fenómeno. Comparable con don Santiago Bernabéu como lúcido visionario para la gestión del momento y el futuro de la institución deportiva. El club necesita de su capacidad como empresario triunfador. Su alternativa en disputa me parece representada por un desconocido en el mundo del fútbol», razona en su análisis.

En cuanto a los dos años últimos en blanco del equipo madridista, opina que no hubo acierto con los dos entrenadores elegidos, Alonso y Arbeloa, y también es reacio al preparador que traerá Florentino si gana: «Ahora suena que vuelve Mourinho. Por favor, no quiero oír su nombre, ni como posibilidad. No creo que sea el técnico que requiere el Madrid en este instante o para el futuro. Además, carece de trayectoria significativa como futbolista, experiencia clave, diría que imprescindible, a la hora de controlar un vestuario plagado de figuras y para liderar un equipo desde el banquillo».

Felo Batista demostró su talento y técnica sobre el terreno de juego en los años 60, siendo titular en el Madrid, que ya había sido laureado con las primeras copas de Europa, y repetiría a menudo esta alineación: Araquistain; Casado, Santamaría, Miera; Pachín, Felo; Tejada, Del Sol, Di Stéfano, Puskas y Gento.

El patriarca de la Fiat y presidente de la Juventus, Gianni Agnelli, llegó a sondear al futbolista canario durante una cita concertada en un restaurante de Turín para hacerle una oferta de fichaje, con Pancho Puskas de testigo e intérprete. Una propuesta que fracasó porque Bernabéu dejó claro al regreso que no lo traspasaría y que en ese momento el Madrid lo necesitaba. «Me lo dijo con un tono entrañable, dándome a entender que mi permanencia en el Madrid era lo mejor para el club y también para mí. Así fue. Me demostraría nuevamente su cariño personal en mi despedida para irme al Sevilla, años más tarde, deseándome con palabras de ánimo lo mejor en lo deportivo y en lo familiar».

El interés del mercado futbolístico por el canterano grancanario se había disparado tras su titularidad en el Madrid. Estableció un récord con el gol más tempranero de aquellos tiempos en la Copa de Europa. En el segundo 35 del partido de octavos de final del torneo continental de la temporada 1961-62, Felo logró el primer tanto para el triunfo madridista por 3-1 sobre la Juventus en el Bernabéu. Los otros dos goles fueron obra de Del Sol y Tejada. Los blancos acabaron eliminando al equipo italiano en aquella fase, al haber sumado otra victoria en Turín, 0-1, gracias a Di Stéfano.