La grancanaria Sabrina Vega vuelve a proclamarse subcampeona de Europa de ajedrez diez años después
La ajedrecista canaria firmó 8,5 puntos en Batumi y solo cedió ante la joven ucraniana Anastasiia Hnatyshyn en un torneo que llegó a liderar en solitario
La maestra internacional grancanaria Sabrina Vega se proclamó subcampeona de Europa de ajedrez en el campeonato disputado en la ciudad georgiana de Batumi, donde reeditó la plata continental que ya había conquistado en 2016.
La ajedrecista canaria se mantuvo durante todo el torneo en la pelea por el título e incluso llegó a situarse como líder en solitario a falta de tres rondas para el final. Finalmente, concluyó la competición con 8,5 puntos, una puntuación que le permitió subir al segundo escalón del podio y confirmar de nuevo su vigencia entre la élite del ajedrez femenino europeo.
El título fue para la ucraniana Anastasiia Hnatyshyn, de solo 15 años, que se coronó campeona de Europa con 9 puntos, medio más que la representante española. La tercera plaza correspondió a Olga Badelka, nacida en Bielorrusia y actualmente bajo bandera austríaca, que terminó con la misma puntuación que Vega, aunque los sistemas de desempate la relegaron al bronce.
La competición reunió en Batumi a algunas de las mejores jugadoras del continente y mantuvo abierta la lucha por la corona hasta las últimas jornadas. Vega figuró entre las principales aspirantes durante todo el campeonato y volvió a demostrar su regularidad al máximo nivel internacional con un nuevo podio europeo.
La participación española se completó con Ana Matnadze, que finalizó en la decimotercera posición de la clasificación general tras firmar un sólido torneo.
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