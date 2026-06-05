El MMT Fest Balonmano Gáldar refuerza su primera línea con el pivote Joel Pararols
El jugador catalán, de 23 años, llega procedente del Handbol Club Eivissa tras competir la pasada temporada en División de Honor Plata
El MMT Fest Balonmano Gáldar Gran Canaria continúa dando forma a su plantilla para la temporada 2026/27 con la incorporación de Joel Pararols, pivote catalán de 23 años y 1,87 metros de altura.
El nuevo jugador galdense llega procedente del Handbol Club Eivissa, equipo con el que compitió durante la pasada campaña en la División de Honor Plata, una categoría en la que ya acumula experiencia pese a su juventud.
Nacido el 1 de enero de 2003, Pararols ha desarrollado buena parte de su trayectoria deportiva en la UE Sarrià, una de las entidades de referencia del balonmano catalán. Formado en su cantera, fue progresando por las distintas categorías del club hasta alcanzar el primer equipo.
Su debut en la División de Honor Plata llegó en la temporada 2020/21, cuando todavía estaba en edad juvenil, una circunstancia que evidenció su potencial y madurez competitiva. En la campaña siguiente, 2021/22, volvió a tener presencia en la categoría, sumando experiencia en el ámbito nacional desde una edad temprana.
Tras varias temporadas defendiendo los colores de la UE Sarrià, el pasado curso inició una nueva etapa en el Handbol Club Eivissa, donde continuó su crecimiento deportivo y siguió consolidándose en una competición exigente.
Un pivote joven, dinámico y con experiencia
Con el fichaje de Joel Pararols, el MMT Fest Balonmano Gáldar Gran Canaria incorpora a un pivote dinámico, con formación sólida y experiencia en la categoría.
Su llegada refuerza la línea de seis metros del conjunto galdense y responde a la voluntad del club de seguir sumando talento, competitividad y recursos para afrontar con garantías los retos de la próxima temporada.
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