La Vela Latina Canaria afronta un intenso fin de semana con dos jornadas decisivas del Campeonato Aguas de Teror

La bahía de Las Palmas de Gran Canaria volverá a ser escenario este fin de semana de una doble cita con el Campeonato Aguas de Teror de Vela Latina Canaria. La competición más importante del calendario botero celebrará este sábado 6 de junio, a partir de las 17:00 horas, la quinta jornada del campeonato, mientras que el domingo 7 de junio, a las 12:00 horas, se recuperará la tercera jornada que tuvo que aplazarse anteriormente.

La temporada entra así en una fase importante, con varios botes peleando por mantenerse en la zona alta de una clasificación que lideran, con pleno de victorias, el Portuarios Puertos de Las Palmas y el Villa de Agüimes Ybarra. También permanece invicto el Viajes Insular Arenales Canaluz, aunque con una regata menos disputada.

Quinta jornada del Campeonato Aguas de Teror

La jornada del sábado presenta varios enfrentamientos de gran interés. El líder Portuarios Puertos de Las Palmas pondrá a prueba su condición de invicto frente al Chacalote Comercial Sanrob, uno de los equipos que mejor rendimiento ha mostrado en este arranque de temporada.

Otra de las pegas destacadas enfrentará al Hospital La Paloma Pueblo Guanche y al Villa de Teror Munchitos, que buscarán acercarse a los puestos de cabeza.

El Disa Roque Nublo ULPGC, que continúa muy cerca de los líderes, se medirá al Spar Guerra del Río en una pega entre dos botes llamados a pelear por los puestos nobles de la clasificación.

Por su parte, el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes buscará estrenar su casillero de victorias ante el Minerva Idamar Atlantic, mientras que el Viajes Insular Arenales Canaluz tratará de prolongar su condición de invicto frente al Porteño Siscocan Cervezas Pio Pio.

En esta quinta jornada descansará el Villa de Agüimes Ybarra.

El domingo se recupera la tercera jornada aplazada

La actividad continuará el domingo a las 12:00 horas con la disputa de la tercera jornada del Campeonato Aguas de Teror, aplazada en su momento por las condiciones meteorológicas.

La jornada arrancará con la pega entre el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes y el Villa de Teror Munchitos, dos botes necesitados de puntos para escalar posiciones.

Uno de los grandes atractivos del día será el enfrentamiento entre el Portuarios Puertos de Las Palmas y el Spar Guerra del Río. El conjunto portuario defenderá su condición de invicto frente a uno de los botes más competitivos de la flota.

También destaca la pega entre el Hospital La Paloma Pueblo Guanche y el Viajes Insular Arenales Canaluz, con dos embarcaciones que aspiran a consolidarse en la zona alta de la clasificación.

El Disa Roque Nublo ULPGC se enfrentará al Porteño Siscocan, mientras que el Villa de Agüimes Ybarra buscará mantener su pleno de victorias frente al Minerva Idamar Atlantic.

En esta jornada descansará el Chacalote Comercial Sanrob.

Clasificación muy ajustada

Tras las primeras jornadas disputadas y a falta de recuperar esta tercera fecha del calendario, Portuarios Puertos de Las Palmas y Villa de Agüimes Ybarra comparten el liderato con nueve puntos y pleno de triunfos. El Viajes Insular Arenales Canaluz suma seis puntos sin conocer la derrota, mientras que el Disa Roque Nublo ULPGC acumula siete puntos y continúa muy cerca de la cabeza.

Por detrás aparecen Spar Guerra del Río, Chacalote Comercial Sanrob y Porteño Siscocan con cinco puntos, seguidos por Minerva Idamar Atlantic y Hospital La Paloma Pueblo Guanche con cuatro. Cierran la clasificación el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes y el Villa de Teror Munchitos, ambos con tres puntos.

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Como es habitual, la Federación de Vela Latina Canaria de Botes habilitará el dispositivo de seguridad para el seguimiento de las regatas desde tierra, con el cierre de dos carriles de la Avenida Marítima. Además, se mantendrá el servicio gratuito de Guaguas Municipales y la retransmisión en directo a través de las redes sociales oficiales de la Federación.