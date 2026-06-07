Gran Canaria reina en la Lucha Canaria infantil con un doble título autonómico

La cantera de la Lucha Canaria de Gran Canaria volvió a demostrar su enorme potencial en Tenerife. Las selecciones infantiles de la isla cerraron su participación en los Campeonatos Autonómicos de Lucha Canaria Noelia Cabrera y José Rodríguez “Faro de Maspalomas” con un pleno de títulos, confirmando el gran momento que atraviesa la base grancanaria.

La cita se celebró en el Terrero Santiago Yánez de Punta Brava, en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz, donde Gran Canaria logró subir a lo más alto del podio tanto en categoría femenina como masculina.

El combinado femenino de Gran Canaria se proclamó campeón del Torneo Noelia Cabrera / Federación Lucha Gran Canaria

Dominio grancanario en el Torneo Noelia Cabrera

El combinado femenino de Gran Canaria se proclamó campeón del Torneo Noelia Cabrera después de imponerse con claridad a Fuerteventura en la final por 22-9. El equipo grancanario completó un campeonato sobresaliente, marcado por la regularidad, la solvencia y una gran capacidad competitiva desde la primera fase hasta la lucha decisiva.

Antes de alcanzar la final, Gran Canaria ya había dejado muestras de su fortaleza con una primera fase impecable. Las grancanarias vencieron a La Palma por 10-24 y superaron también a Fuerteventura por 24-8, resultados que confirmaron sus opciones de pelear por el título autonómico.

En semifinales, el equipo volvió a exhibir autoridad ante Lanzarote, al que derrotó por un contundente 33-3. Ya en la final, la selección infantil femenina mantuvo el nivel y volvió a responder con firmeza para levantar el título autonómico.

Una final masculina decidida por la mínima

La alegría para Gran Canaria también llegó en la categoría masculina. La Selección Infantil de Gran Canaria conquistó el Torneo José Rodríguez “Faro de Maspalomas” tras vencer a Fuerteventura por un ajustado 12-13 en una final igualada, intensa y emocionante hasta el último desenlace.

El camino del conjunto masculino fue de menos a más. En la fase de grupos, Gran Canaria cayó precisamente ante Fuerteventura por 21-14, pero supo reaccionar a tiempo con una victoria frente a La Palma por 22-8, resultado que le permitió acceder a las semifinales.

En el cruce por el pase a la final, la selección grancanaria firmó una gran actuación ante Tenerife, a la que derrotó por 10-22. Ese triunfo abrió la puerta a una nueva lucha ante Fuerteventura, esta vez con el título en juego, y Gran Canaria logró tomarse la revancha deportiva con una victoria por la mínima.

Un impulso para la cantera de la isla

Con estos dos campeonatos, Gran Canaria confirma el excelente nivel de sus selecciones infantiles y el trabajo que se viene realizando desde los clubes de la isla en favor de la base de la Lucha Canaria.

La Federación Insular de Lucha Canaria de Gran Canaria felicitó a los luchadores, luchadoras, cuerpos técnicos, clubes y familias por su implicación en este nuevo éxito autonómico, que refuerza el papel de la cantera grancanaria dentro del deporte vernáculo.